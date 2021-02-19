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19.02.2021 - 09:59 |

'Yasak Elma'da yaprak dökümü sürüyor

Dördüncü sezonuyla ekranlarda olan 'Yasak Elma' dizisi yine bir ayrılık haberiyle gündeme geldi.

'Yasak Elma'da yaprak dökümü sürüyor
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85'inci bölümde 'Halit Argun' karakteri ölmüş, ardından 'Yasak Elma'dan beş oyuncu daha diziye veda etmişti. Usta sanatçı Erdal Özyağcılar'ın 'Hasan Ali Kuyucu' olarak diziye katılması sonrası Berk Oktay ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu da oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.

BİR VEDA DAHA
FOX'ta yayınlanan dizide bir ayrılık haberi de Can Nergis'ten geldi. 'Mert' karakterine hayat veren Can Nergis'in, 'Yasak Elma'ya veda edeceği konuşuluyor.

Yasak Elmada yaprak dökümü sürüyor

Mert, Gökhan Alkan’ın oynadığı 'Kerim’in üniversitede sınıf arkadaşı ve ortağıydı. Birlikte bazı işler çevirdikten sonra suçları Kerim’e yıkıp onu cezaevine göndermişti. Daha sonra planlarına devam eden Mert, Zehra ile evlenmişti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika’yı istemeden öldürdüğünü sanan Hasan Ali'ye tuzak kuran Ender ve Şahika, onu nikah masasına oturtmuştu. Bir anda duvağın altından Şahika’nın çıktığını gören Hasan Ali, şaşkına dönmüştü.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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