Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınay kimdir, neden öldü? Nilgün Altınay kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınay yaşamını yitirdi. Alptekin, ölüm haberini sosyal medyada açıkladı. Nilgün Altınay'ın hayatı ile ilgili detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınay kimdir?

NİLGÜN ALTINAY KİMDİR?

Nilgün Altınay 66 yaşındaydı. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay 66 yaşında yaşamını yitirdi.

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 tarihinde doğdu.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır.