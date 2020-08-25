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25.08.2020 - 17:26 |

Yasemin Allen'dan nostaljik paylaşım

Oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Yasemin Allen'dan nostaljik paylaşım
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Yasemin Allen, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını, Instagram hesabından yayınladı. 31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına, aralarında Serenay Sarıkaya ve Merve Boluğur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden beğeni geldi.

Yasemin Allendan nostaljik paylaşım

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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Cadde Yazarları

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