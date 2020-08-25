25.08.2020 - 17:26 |
Yasemin Allen'dan nostaljik paylaşım
Oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Yasemin Allen, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını, Instagram hesabından yayınladı. 31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına, aralarında Serenay Sarıkaya ve Merve Boluğur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden beğeni geldi.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.