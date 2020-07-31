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31.07.2020 - 09:49 |

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'a poz verdi

Cemiyet dünyasının gözde çifti İzzet-Yasemin Özilhan, tatil sezonunu çocuklarıyla birlikte Marmaris'te açtı. Teknede görüntülenen ikiliden İzzet Özilhan, eşinin fotoğraflarını çekerken objektiflere yansıdı.

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'a poz verdi
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya yüzünden evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Yasemin-İzzet Özilhan çifti, aralarındaki buzları erittikten sonra soluğu Marmaris'te aldı. Bozburun Akvaryum Koyu'nda lüks teknelerinde görüntülenen ikilinin keyfi, bir hayli yerindeydi.

Habertürk'te yer alan habere göre; sosyetik güzel gün boyu video çekti ve eşine poz verdi. Ünlü çift, fotoğrafları kontrol ederken objektiflere böyle yansıdı.

İzzet-Yasemin Özilhan'a, Emine ve Tuncay Özilhan da eşlik etti.

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhana poz verdi

    Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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