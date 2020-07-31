Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'a poz verdi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya yüzünden evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Yasemin-İzzet Özilhan çifti, aralarındaki buzları erittikten sonra soluğu Marmaris'te aldı. Bozburun Akvaryum Koyu'nda lüks teknelerinde görüntülenen ikilinin keyfi, bir hayli yerindeydi.

Habertürk'te yer alan habere göre; sosyetik güzel gün boyu video çekti ve eşine poz verdi. Ünlü çift, fotoğrafları kontrol ederken objektiflere böyle yansıdı.

İzzet-Yasemin Özilhan'a, Emine ve Tuncay Özilhan da eşlik etti.