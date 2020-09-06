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06.09.2020 - 12:31 |

Yasemin Özilhan'ın eylül tarzı

Stiliyle gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sonbahar tarzını konuşturdu.

Yasemin Özilhan'ın eylül tarzı
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Posta'nın haberine göre; sosyal medyada eylül tarzıyla konuşulan Özilhan'ın kombininin fiyatı şaşırttı. Sosyetik güzelin; trençkot, tişört, pantolon, çanta ve spor ayakkabısının toplamı yaklaşık 20 bin TL'ydi.

Yasemin Özilhanın eylül tarzı

Öte yandan üçüncü çocuğuna iki aylık hamile olan Özilhan, takipçilerine 'kilo almadan sağlıklı beslenmek' üzerine tarifler vermeye de başladı. Stil ikonu, meyve ve yulafla yaptığı tarifleri paylaştı.

Yasemin Özilhanın eylül tarzı

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