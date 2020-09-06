Yasemin Özilhan'ın eylül tarzı

Posta'nın haberine göre; sosyal medyada eylül tarzıyla konuşulan Özilhan'ın kombininin fiyatı şaşırttı. Sosyetik güzelin; trençkot, tişört, pantolon, çanta ve spor ayakkabısının toplamı yaklaşık 20 bin TL'ydi.

Öte yandan üçüncü çocuğuna iki aylık hamile olan Özilhan, takipçilerine 'kilo almadan sağlıklı beslenmek' üzerine tarifler vermeye de başladı. Stil ikonu, meyve ve yulafla yaptığı tarifleri paylaştı.