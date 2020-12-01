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01.12.2020 - 17:28 |

Yasmin Erbil yazı geri getirdi!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaşımlarıyla zaman zaman dikkat çekiyor. Soğuk havalara rağmen bikinili paylaşım yapan Erbil'e beğeni yağdı.

Yasmin Erbil yazı geri getirdi!
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Son hali ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yerini alan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı ve evinde geçirdiği kaza sonucu ölümden döndü. Babasının hastalık sürecinde verdiği pozlarla zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan 24 yaşındaki Yasmin Erbil yeni pozuyla dikkat çekti.

Yazı geri getiren Yasmin Erbil bikini üstüyle verdiği pozu paylaştı. Erbil'in pozuna beğeni yağdı. Ünlü komedyenin kızının yorumları kısıtlaması da gözlerden kaçmadı. Yasmin Erbil babasının hastalığı sürecinde yaptığı cesur paylaşımlarla tepki görünce takipçilerine kızmış ve paylaşımlarına devam etmişti.

Yasmin Erbil yazı geri getirdi

 

Magazin Haberleri Bülteni (1 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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