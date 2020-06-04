Yat sezonu açıldı

Yurdumuzun önde gelen iş insanları arasında yer alan Ahmet ve Mehmet Hanif kardeşler, iş dünyasındaki yatırımlarının yanı sıra deniz tutkularıyla da biliniyor. Deniz ve deniz sporları denildiğinde ilk akla gelen isimler arasında yer alan Hanif Kardeşler, uzun yıllardır İtalyanlar’ın dünyaca ünlü yat markalarının Türkiye temsilciliğini yapıyor. Karada ve denizde yasakların kalkmasıyla güney sahillerine inen Ahmet Hanif, sezonun açılmasıyla mavi sularda yeni getirdikleri yatların tanıtımını yapıp, ailesiyle yaz tatiline başladı.