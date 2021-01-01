Yavuz Bingöl: Ayıp ettiler!

Filmde Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl, "Üç ay gibi bir sürede hazırlandık. Beş haftanın sonunda bugün itibariyle inşallah bitireceğiz. Mehmet Akif’i oynadığım için gurur duyuyorum” dedi.

Filmin daha gösterime girmeden ağır eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Yavuz Bingöl, "Mehmet Akif’in ölüm yıldönümünde sosyal medyada yazılan çizilenler artık zıvanadan çıkmış. Mehmet Akif’in ruhunu incittiler. Günümüzde yaşayan yakınlarını, bizleri üzdüler" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy rolü için ‘Arapça kelimeler çalışıyorum” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Bingöl, "Ne cahilliğim kaldı, ne başka bir şeyim. Ayıp ettiler. Sanki Mehmet Akif vaazlarını Arapça söylüyormuş, Osmanlı Türkçe konuşmuyormuş da Arapça konuşuyormuş. Bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler. Leonardo Dicaprio bir Mevlana hayranıdır. Bir kaç demecinde dedi ki ‘Mevlana filmi çekilirse Mevlana’yı oynamak isterim.’ Mevlana’yı oynarsa bu topraklara gelmesi, burada bulunması lazım, türbeyi gezmesi lazım, hayatını bilmesi lazım. Ben de bu role öyle çalıştım. 5-10 tane farklı kitap okudum. Fikret Kuşkan hoca bana bilgiler gönderdi, birlikte çalıştık. Daha gösterimi çıkmamış bir filmi bu kadar eleştirmek doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını oynadı. Sorumluluğunun farkında olduğunu belirten Kuşkan, “Uydurulmuş ya da sonradan yazılmış bir hikâyeyi anlatmıyoruz. Bunlar TBMM tarafından kaydedilmiş belgelidir. Hepimiz çok büyük sorumluluk altına girdik. Elimden geleni yaptım. Büyük bir titizlikle çalıştım. Tarihi belgeleri tekrar tekrar okuyarak bir yol aldık. Çok başarılı bir iş çıkacağına eminim" dedi.

Rol arkadaşı Yavuz Bingöl’e yapılan eleştirileri haksız bulduğunu söyleyen Kuşkan, “Duyduğum şeyler beni çok etkiledi, hayrete düştüm. Ben bu projede Mustafa Kemal için çağrıldığımda şunu söyledim. Mehmet Akif beyin mezarının üzerine bastırıp geçtirmeyeceğim. Bunlar ayıp şeylerdir" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un eşi İsmet Ersoy’u canlandıran Mine Çayıroğlu, “İyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. 100. yıldönümüne rastlaması çok özel oldu. Yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ruhi Sarı, filmde Mehmet Akif Ersoy’un yakın arkadaşı Mustafa Sagir’i canlandırdığını söyledi. Sarı, “Pandemi döneminde kimsede herhangi bir hastalığın çıkmadığı tek setiz. Demek ki kurallara uyarsak kimseye bulaşmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Murat Han, milletvekili Ali Şükrü Bey'i canlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

“Yavuz abiye yapılanları duyunca çok üzüldüm. İnsanların böyle güzel bir işi böyle ucuz şeyler yapıştırması hiç hoş olmadı. Eminim ki bunu yazanlar bu iş ortaya çıktıktan sonra utanacaklardır. Film cevabı kendisi verecektir. Yapılan iş ortada. Yavuz abi çok emek verdi. Çok iyi çalıştı. Böyle şeyler yaparak insanların motivasyonunu düşürmek bu ülkedeki insanlara yakışmıyor.”