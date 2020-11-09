09.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
‘Yazarlık daha zor’
Nursel Köse, savcı Hikmet Gülay’ın yeni kitabı ‘Bir Savcının Seyir Defteri 1’in, önceki gün 1890 Suits Hotel’de yapılan tanıtımına katıldı.
Nursel Köse, savcı Hikmet Gülay’ın yeni kitabı ‘Bir Savcının Seyir Defteri 1’in, önceki gün 1890 Suits Hotel’de yapılan tanıtımına katıldı. Daha önce iki kitap kaleme alan sanatçı, “Setler mi, yoksa yazarlık mı zor?” sorusuna, “Oyunculuk bir şekilde yapılıyor. Yazarlık daha zor” cevabını verdi.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.