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09.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Yazarlık daha zor’

Nursel Köse, savcı Hikmet Gülay’ın yeni kitabı ‘Bir Savcının Seyir Defteri 1’in, önceki gün 1890 Suits Hotel’de yapılan tanıtımına katıldı.

‘Yazarlık daha zor’
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Nursel Köse, savcı Hikmet Gülay’ın yeni kitabı ‘Bir Savcının Seyir Defteri 1’in, önceki gün 1890 Suits Hotel’de yapılan tanıtımına katıldı. Daha önce iki kitap kaleme alan sanatçı, “Setler mi, yoksa yazarlık mı zor?” sorusuna, “Oyunculuk bir şekilde yapılıyor. Yazarlık daha zor” cevabını verdi.

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