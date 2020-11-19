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19.11.2020 - 07:00 |

Yazı bitirmediler!

Victoria’s Secret meleklerinden Candice Swanepoel ile Alessandra Ambrosio, önceki gün ayrı plajlarda denizin keyfini sürerken objektiflere takıldı.

Yazı bitirmediler!
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Victoria’s Secret meleklerinden Candice Swanepoel ile Alessandra Ambrosio, önceki gün ayrı plajlarda denizin keyfini sürerken objektiflere takıldı. Bir süredir ailesiyle Miami’de tatilde olan Swanepoel, yazdan kalma günün tadını çıkarırken görüntülendi. Ambrosio ise Florianopolis’te arkadaşlarıyla suya girdi. İki model, kusursuz fizikleriyle göz doldurdu.

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