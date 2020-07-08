Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a: Seni çok seviyorum

Yeliz Okur'un, Instagram paylaşımı şöyle:

"İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Geride bıraktığımız 16 yılda kusurlarımızı görmezden geldiğimiz için, bana karşı olan sevgin, aşkın, anlayışın, hoşgörün, sadakatin için sana teşekkür ederim canım. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Birlikte nice mutlu senelere."