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HaberlerMagazin Haberleri Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a: Seni çok seviyorum
08.07.2020 - 17:48 |

Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a: Seni çok seviyorum

Eski basketbolcu Mehmet Okur, 2004 yılında Yeliz Okur ile nikah masasına oturmuştu.Çift, evliliklerinde 16 yılı geride bıraktı. Yeliz Okur, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımı ile kutladı.

Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a: Seni çok seviyorum
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Yeliz Okur'un, Instagram paylaşımı şöyle:
"İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Geride bıraktığımız 16 yılda kusurlarımızı görmezden geldiğimiz için, bana karşı olan sevgin, aşkın, anlayışın, hoşgörün, sadakatin için sana teşekkür ederim canım. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Birlikte nice mutlu senelere."

Yeliz Okurdan Mehmet Okura: Seni çok seviyorum

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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