Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a: Seni çok seviyorum

08.07.2020 - 17:48 |
Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a: Seni çok seviyorum
Eski basketbolcu Mehmet Okur, 2004 yılında Yeliz Okur ile nikah masasına oturmuştu.Çift, evliliklerinde 16 yılı geride bıraktı. Yeliz Okur, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımı ile kutladı.
Yeliz Okur'un, Instagram paylaşımı şöyle:
"İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Geride bıraktığımız 16 yılda kusurlarımızı görmezden geldiğimiz için, bana karşı olan sevgin, aşkın, anlayışın, hoşgörün, sadakatin için sana teşekkür ederim canım. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Birlikte nice mutlu senelere."