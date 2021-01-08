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HaberlerMagazin Haberleri Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku: Herkes onu arıyor
08.01.2021 - 12:37 |

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku: Herkes onu arıyor

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi.

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku: Herkes onu arıyor
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Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından duyuran Yeliz Yeşilmen; "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den (direkt mesaj) ulaşsın" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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