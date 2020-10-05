Yeni sezon daveti

Kaya Demirerâ€™in sahibi olduÄŸu Frankie, Ã¶nceki akÅŸam dÃ¼zenlenen Ã¶zel bir davetle kÄ±ÅŸ sezonuna kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Covid-19 kurallarÄ±na gÃ¶re yapÄ±lan uzun Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda yenilenen mekan, konuklarÄ±nÄ± BengÃ¼ Bekerâ€™in repertuvarÄ± ve ÅŸef Serkan Aksoyâ€™un menÃ¼sÃ¼yle aÄŸÄ±rladÄ±. GÃ¼venÃ§ DaÄŸÃ¼stÃ¼n, BurÃ§in BÃ¼ke, BengÃ¼ Beker, Ada SanlÄ±man gibi klasikleÅŸen isimlere yeni sezonda, Zeynep Ã–zyÄ±lmazel ve Su Ä°dilâ€™i de ekleyen Frankie, yaz boyunca Malva ile Frankie Beach Clubâ€™ta yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zik ve yemek keyfini Ä°stanbulâ€™da sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edecek.

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