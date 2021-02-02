MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yeni villa yeni hayat!
02.02.2021 - 07:00 |

Yeni villa yeni hayat!

İngiliz sanatçı Robbie Williams, ailesiyle bir süredir kaldığı Cenevre’den servet değerinde yeni bir villa aldı.

Yeni villa yeni hayat!
ABONE OL

 

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve Ayda Field, Cenevre’de hayallerinin villasını buldu. İkilinin, İsviçre’deki yeni evleri için 24 milyon pound’u (yaklaşık 240 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi. The Sun gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandıktan sonra St. Barts’ta gecelik fiyatı 150 bin TL olan villada ailesiyle karantinaya giren sanatçının evi, Cenevre Gölü yakınlarında bulunuyor. Dört çocuğu ve eşiyle taşınmak için gün sayan 46 yaşındaki Williams, De Geneve isimli lüks golf kulübüne de üye oldu.

    Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali sosyal medyayı salladıTürk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, TRT arşivinden çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Abdullah Avcı sonrası Uğurcan Çakır'da muhteşem değişim!

    Son dakika - Abdullah Avcı sonrası Uğurcan Çakır'da muhteşem değişim!

    Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes'den ambulansta imza!

    Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes'den ambulansta imza!

    Son dakika - Fenerbahçe'de dikkat çeken potansiyel! Kulübe para kazandıracak...

    Son dakika - Fenerbahçe'de dikkat çeken potansiyel! Kulübe para kazandıracak...

    Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Hatay! Muhtemel 11'ler...

    Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Hatay! Muhtemel 11'ler...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet