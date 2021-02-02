Yeni villa yeni hayat!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve Ayda Field, Cenevre’de hayallerinin villasını buldu. İkilinin, İsviçre’deki yeni evleri için 24 milyon pound’u (yaklaşık 240 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi. The Sun gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandıktan sonra St. Barts’ta gecelik fiyatı 150 bin TL olan villada ailesiyle karantinaya giren sanatçının evi, Cenevre Gölü yakınlarında bulunuyor. Dört çocuğu ve eşiyle taşınmak için gün sayan 46 yaşındaki Williams, De Geneve isimli lüks golf kulübüne de üye oldu.