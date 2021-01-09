Yeni yıla tatlı başlangıç

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından MacKenzie-Childs Resmi Türkiye ve Azerbeycan Distribitörü Berrin Ak, yeni yılda koleksiyonuna çikolata serisi ekledi. El emeğiyle hazırlanan dekorasyon ürünleriyle beğeni toplayan iş insanı, “Doğal içeriklerle hazırladığımız çikolata serimizde, yeni yıla lezzetli, sağlıklı ve keyifli bir giriş yapmayı hedefledik” diyerek, duygularını dile getirdi.