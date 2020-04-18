18.04.2020 - 09:22 |
Yetenekli berber Defne Samyeli
Defne Samyeli kızları Derin, Deren ve ağabeyi Sühan ile aynı evde karantinada. “Fırsat bu fırsat” diyen Samyeli kardeşler, hem hasret gideriyor hem de birlikte spor yapıp eğleniyor.
Berberler kapalı olduğu için saç tıraşı olamayan Sühan Samyeli'nin imdadına kardeşi Defne Samyeli yetişmiş. Sühan, tıraş olmadan önceki ve sonraki halinin fotoğrafını Instagram hesabından “Saçlar papaz gibi olunca ürkerek de olsa kendimi kardeşime emanet ettim” diyerek paylaştı.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Hamdi Alkan, geçen hafta saç tıraşlarını yapan eşlerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. (Posta)
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