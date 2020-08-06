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06.08.2020 - 09:58 |

Yonca Evcimik'in avukatından açıklama

Yonca Evcimik hakkında çıkan haciz haberlerine, avukatı aracılığıyla açıklık getirdi.

Yonca Evcimik'in avukatından açıklama
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Şarkıcı Yonca Evcimik, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yaklaşık 1 milyon liralık kredi borcunu ödeyemediği ve bu yüzden de ipotek gösterdiği evinin satışa çıkarılmak üzere İcra Müdürlüğü’ne başvurduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Evcimik’in avukatının basına yolladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yonca Evcimik pandemi süreci nedeniyle, yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi ödemeleri yönünden erteleme talebinde bulunulmuştur. Bu talebi de ilgili banka tarafından kabul edilmiş durumdadır. Başlatılan bir icra takibi söz konusu değildir."

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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