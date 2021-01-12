Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Emre Karabacak'ın babası kim?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Yunus Emre Karabacak babası gibi güreş sporu ile ilgilenmektedir. Babası Reşit Karabacak, Türkiye'ye sayısız altın madalya kazandırmış isimlerden biridir. Aslen Erzurumlu olan Yunus Emre Karabacak 1990 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelmiştir. İşte Yunus Emre Karabacak hakkında merak edilenler...

SURVİVOR YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş yapıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.

YUNUS EMRE KARABACAK’IN BABASI KİMDİR?

Güreşçi olan Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak babası Reşit Karabacak’ın izinden gitmiş bir isimdir. Reşit Karabacak, ülkemize sayısız kez altın madalya kazandırmış başarılı bir güreşçidir. 1954 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Reşit Karabacak 19 Kasım 2020 tarihinde Bursa’da hayatını kaybetmiştir. Güreş’e 19 yaşında İzmir’de başlayan Reşit Karabacak’ın vefatı üzerine, Bakan Muharrem Kasapoğlu başsağlığı mesajı yayımlamıştır. Reşit Karabacak’ın Balkan şampiyonluğu, Akdeniz şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır.

YUNUS EMRE KARABACAK BAŞARILARI

Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkatleri üzerinde toplayan Yunus Emre Karabacak, Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Bursa’da hayatını sürdüren ve babası Reşit Karabacak’ın izinden giden Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.

YUNUS EMRE KARABACAK’IN EĞİTİMİ

Yunus Emre Karabacak hangi üniversiteyi bitirdi? Survivor Yunus Emre Karabacak, eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.