Yuvayı bozdurmadı

Berdan Mardini, memleketi Mardin’de kurduğu gül yağı fabrikası için ilk hasadını gerçekleştirdiği sırada bir sürprizle karşılaştı. Şarkıcı, güllerin arasına kuşların yuva yaptığı ve yavruladığını görünce, büyük sevinç yaşadı. Mardini, yuvanın bozulmaması için çalışanlarına talimat vererek, o daldaki güllerin toplanmamasını istedi.