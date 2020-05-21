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21.05.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Yuvayı bozdurmadı

Berdan Mardini, memleketi Mardin’de kurduğu gül yağı fabrikası için ilk hasadını gerçekleştirdiği sırada bir sürprizle karşılaştı.

Yuvayı bozdurmadı
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Berdan Mardini, memleketi Mardin’de kurduğu gül yağı fabrikası için ilk hasadını gerçekleştirdiği sırada bir sürprizle karşılaştı. Şarkıcı, güllerin arasına kuşların yuva yaptığı ve yavruladığını görünce, büyük sevinç yaşadı. Mardini, yuvanın bozulmaması için çalışanlarına talimat vererek, o daldaki güllerin toplanmamasını istedi. 

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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