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19.08.2020 - 20:06 |

Zaman Makinesi 1973 ne zaman, nerede çekildi? Zaman Makinesi 1973 konusu ve oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncular Gürgen Öz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı Zaman Makinesi 1973 filmi bu akşam ekranlara geliyor. İstanbul'un Heybeliada, Riva ve Florya gibi yerlerinde çekilen ve 2014'de gösterime giren filmle ilgili merak edilenleri biraraya getirdik...

Zaman Makinesi 1973 ne zaman, nerede çekildi? Zaman Makinesi 1973 konusu ve oyuncu kadrosu
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Zaman Makinesi 1973 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Aram Gülyüz'ün yer aldığı filmin başrollerinde Güregen Öz, Ferdi Sancar ve Seda Bakan gibi usta isimler yer alıyor. Vizyonda kaldığı sürece beklenileni karşılayamayan Zaman Makinesi 1973 filmin 85.736 seyirci tarafından izlendi.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 KONUSU NEDİR?

Hayatta isteyebileceği her şeyi çalışmaksızın elde etmiş olan Tolga, gamsız bir hayat sürmektedir. Babası Ali Rıza ölünce, miras bıraktığı onca şeyden Tolga'ya kala kala bir Anadol STC 16 kalmıştır. duruma anlam verememenin yanında epey de sinirlenmiştir. Ancak öfkeyle gaza bastığında birden havaya yükselir ve göğe çıkar.

Bir plaja iniş yaptıktan sonra arabayı tamire götürür fakat insanlar giyiminden konuşmasına kadar yaptığı her şeyi garip karşılamaktadır. Tamir parası konusunda ustayla anlaşamaz. Usta bunun üzerine kendisine yanında çalışmayı teklif eder. Tolga'ya da her şey tuhaf gelmeye başlamıştır ki o sırada bir şey fark eder: Artık bulunduğu yılda değildir! 1973 yazına arabayla iniş yapmıştır. Yersiz yurtsuz ve parasız kalan Tolga'ya acıyan Çiko onunla ilgilenip onu kollamaya başlar. 1973 yılının nostaljisinin yaşamanın yanında Tolga, tanıdığı insanlarla ve yaşadıklarıyla o yaşına kadar almadığı bir hayat dersi de alacaktır.

Yönetmenliğini Yeşilçam'ın usta ismi Aram Gülyüz'ün yaptığı, başrolünde başarılı komedi oyuncusu Gürgen Öz'ün yer aldığı komedi filmi, yeni aldığı klasik model bir arabayla ilk sürüşünde bir anda hız yapınca, kendisini 40 sene önce geçmişte bulan bir adamın başına gelen eğlenceli hikayeleri beyazperdeye taşıyor. Bir zaman makinesi olan arabasıyla 1973 yılına 'ışınlanan' karakterimiz, hippilerin, hulahopun ve açık hava sefalarının moda olduğu 1970'lerde gelecekten geldiğini ispatlayabilecek midir?

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI

Gürgen Öz - Tolga 

Seda Bakan - Yasemin

Mustafa Uzunyılmaz - Kadir 

Zihni Göktay - Şakir

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