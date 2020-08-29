Zamanda Kıvrılma filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Zamanda Kıvrılma filmi kaç yılında çekildi?

ZAMANDA KIVRILMA FİLMİ KONUSU

Meg Murray, dahi kardeşi Charles ve arkadaşları Calvin her çocuk gibi oyunlar oynayan bir üçlüdür. Ancak günün birinde bir şey olur ve Meg'le Charles'ın bilim adamı olan babaları ortadan kaybolur. Bilim adamının kaybolmasının ardından onu bulmak da minik üçlüye düşer. Babalarını aramak için yolculuğa çıkan Meg Murray, Charles ve Calvin maceraya atılırlar. Bu macerada küçük çocuklar uzaydan paralel evrenlere kadar pek çok yeri ziyaret edecektir...

Başrollerinde ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show program Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine ve Gugu Mbatha-Raw gibi başarılı isimleri bulunduran uyarlamanın kadrosunda Zach Galifianakis, André Holland, Levi Miller ve Deric McCabe de bulunuyor. Küçük Meg Murry'yi ise Storm Reid canlandırıyor. Jennifer Lee'nin senaryosunu üstlendiği projede yönetmen koltuğuna ise Ava DuVernay oturuyor.

ZAMANDA KIVRILMA FİLMİ OYUNCULARI

Storm Reid

Oprah Winfrey

Reese Witherspoon

Mindy Kaling

Chris Pine

Gugu Mbatha-Raw

Zach Galifianakis

Michael Pena