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10.11.2020 - 09:45 |

Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Kuruçeşme’de bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!
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Zehra Çilingiroğlu'na, Demet Akalın’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklaması hatırlatıldı.

Çilingiroğlu, “Aracınız yolda kalırsa bir erkeğe ihtiyaç duyar mısınız?” sorusuna, "Hayır, ihtiyaç duymam. Kendim hallederim" yanıtını verdi. (Hürriyet)

Magazin Haberleri Bülteni (10 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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