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09.01.2021 - 15:49 |

Ziynet Sali'nin tarzı, Jennifer Lopez'e benzetildi

Ziynet Sali'nin sosyal medyadan paylaştığı poz Jennifer Lopez ile benzetildi. Takipçilerinden Sali'ye yorum yağdı.

Ziynet Sali'nin tarzı, Jennifer Lopez'e benzetildi
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Sahnelere adım attığından beri Jennifer Lopez’e benzetilen Ziynet Sali geçen yıl, “Çekimlerde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Jennifer Lopez’i sanatçı kimliği ile beğenmiyorum” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Ziynet Sali'nin yeni imajı Jennifer Lopez ile tıpatıp aynı. Bir takipçisi Ziynet Sali’nin Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına “Terleyince benim de saçlarım böyle oluyor. Meğer JLo modasıymış” yazdı.

Ziynet Salinin tarzı, Jennifer Lopeze benzetildi

 

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