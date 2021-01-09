Ziynet Sali'nin tarzı, Jennifer Lopez'e benzetildi

Sahnelere adım attığından beri Jennifer Lopez’e benzetilen Ziynet Sali geçen yıl, “Çekimlerde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Jennifer Lopez’i sanatçı kimliği ile beğenmiyorum” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Ziynet Sali'nin yeni imajı Jennifer Lopez ile tıpatıp aynı. Bir takipçisi Ziynet Sali’nin Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına “Terleyince benim de saçlarım böyle oluyor. Meğer JLo modasıymış” yazdı.