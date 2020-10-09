Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 15 bin TL ödülün sahibi olan gelin...

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta hangi gelin birinci oldu sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın beş günü boyunca bir gelinin hünerlerini sergilediği yarışmada gün sonunda yemekleri tadan kayınvalideler gelinlerin yemeklerini puanlıyor.

Haftanın finalinde ise Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile yarışmada verilen büyük ödül olan 15 bin TL sahibini buluyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi hangi gelin oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMASINDA HANGİ GELİN BİİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi olan gelin Mihaela oldu. Romanya'lı gelin aynı zamanda Kayseri Mantısını en güzel yapan gelin oldu. Zuhal Topal'dan bu sezonun ilk 10 puanını alan gelin kendisine en yakın olan rakibinden bir puan farkla 15 TL ödülün sahibi oldu