46 Nerenin Plakası? Kahramanmaraş İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

81 ile ait 81 adet plaka numarası bulunmaktadır. Her bir vatandaş 81 ilin plaka numaraları tamamen bilemeyebilir. Bu durumlarda ise görülen plaka numaralarının hangi şehre ait olduğu konusunda araştırmalar yapılıyor. Her araç bulunduğu şehre kayıt edilirlerken, bulundukları şehrin plaka numarasını alır ve şehirde kayıtlı olunan ilçelere göre belirlenen harf ve rakamlar arasından plaka tercihi yapar.

46 Nerenin Plakası?

Görüldüğü anda merak edilen plaka numaralarından biri 46 numaradır. 46 plaka numarası Kahramanmaraş iline aittir.

Kahramanmaraş İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Merkez: AC’ den AZ’ ye kadar 001 – 999, HA’ dan HZ’ ye kadar 001 – 999, DA’ dan DZ ‘ye kadar 001 – 999, KA’ da KE2 ye 001 – 999, FA’ dan FZ’ ye 001 -999kadar kullanır. Bunun dışında merkez J 0001 – 1999, K 0001 – 1999, M 0001 – 1999, T 0001 – 1999 plaka numarası ve harflerine sahiptir.

Pazarcık: K ve M harflerini 6000 – 6999 aralığında, P ve T harflerini 0001 – 9999 aralığında kullanır.

Elbistan: E 0001 – 9999, EA 001 – 999, K 3001 – 3999, M 3000 – 3999, ME 001 – 999, T 3001 – 4000 harflerini belirtilen rakam aralığında kullanır.

Andırın: K 4000 - 4999 ve N 0001 - 9999.

Afşin: D 0001 – 9999, J 2000 – 2999, K 2000 – 2999 ve T 2000 – 2999.