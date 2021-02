Bu ikili daha çok “Tekrar” eder

Türk pop müziğinin zirvesi pek çok kişi için ‘90’lardır... Yeni çıkan klipleri takip etmekte zorlandığımız, Unkapanı’nda star olmak için beklenen zamanlar. Mustafa Sandal 1994’te yayınladığı “Suç Bende” albümüyle takip etmeye başladığımız an peşini bir daha bırakmayacağımıza emin olduğumuz genç popçulardandı. Öyle de oldu. Sayısız hit, konserler, sinema filmleri ve dahası. Mustici olmak bugün hâlâ modası geçmiş bir şey değil. Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol da ‘90’ların “anormal derecede” Mustici olan isimlerinden biriymiş. Hayranı olduğu Musti ile sözleri kendisine ait olan “Tekrar” parçasında bir araya geldi Demirkol ve ortaya çok renkli bir çalışma çıktı. Tekrarının gelmesi muhtemel bu sürpriz iş birliğini Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol ile konuştuk.

Dönemin öne çıkan isimleriyle pek çok ortak çalışmaya imza attınız bugüne kadar ama kabul etmek gerekir ki Doğu Demirkol ile düet en çok şaşırtan oldu… Bu sürpriz çalışma nasıl ortaya çıktı?

Mustafa Sandal: Doğu ile geçen mayıs ayında bir araya geldik. Bana bir müzisyen ağabeyinin şarkısına söz yazdığını ve birlikte söylemek istediğini iletti. Şarkının adı “Tekrar”dı. Dinledim, bayıldım. Doğu, çok pozitif biri ve bence çok iyi bir komedi oyuncusu. Eğlendiğimiz bir iş oldu ve bu pandemi günlerinde insanları da eğlendirmek, bir an olsun mutlu edebilmek istedik. Gelen ilk yorumlar oldukça iyi, bu yüzden mutluyuz.

Doğu Demirkol: Müzisyen Hakan Kara ile 3 yıl önce bir şarkı yapmıştık ve demoyu ben okumuştum. Bu yaz kendisi beni aradı ve bu şarkıyı birine satmak istediğini söyleyerek bu konuda onayımı istedi. Ben de kendisine “Ben Mustafa Sandal manyağıyım küçüklüğümden beri. Bu tam Mustilik bir şarkı. Yarın bir gün olur da Mustafa Sandal’la tanışma fırsatım olursa ona dinletirim, beğenirse onun söylemesini isterim” dedim. Hakan abi de Mustafa Sandal’ın menajerini tanıdığını söyledi ve istersen gönderelim bir dinlesin dedi. Okey dedim, 15 dakika sonra telefon geldi, Musti çok sevdi, seninle tanışmak istiyor, ne zaman müsaitsin? O anda biraz cool olmak lazım diye düşündüm ve bir ay sonrasına gün verdim. İstediği kadar mega star olsun...

Şarkının sözleri size ait… Var mıdır böyle meziyetleriniz?

D.D.: Varmış, ben de yeni öğreniyorum. Sözlerini hatırlamadığım şarkılara kafamdan söz uydurarak söylerim hep. Bu bir yeteneğe dönüşmüş belli ki. Bu arada sadece sözleri bana ait değil. Şarkının yarısını da ben söylüyorum kimse farkında değil. Küçüklüğümden beri Musti’nin ses rengini taklit ede ede şarkı söylediğim için aynen oturmuş. Biraz zor ayırt ediliyor ama yarısını ben söylüyorum şarkının... İnsanlardan ricam biraz dikkatli dinlemeleri. Lütfen... Hak geçiyor burda... Şarkı 2 günde 4 milyon tıklandı, takipçi sayım 100 kişi artmadı. Lütfen!

“Tekrar”da unutulmaz Mustafa Sandal performanslarına göndermeler var. Peki, siz en çok hangi dönemi tekrar yaşamak isterdiniz? “Gölgede Aynı”, “Detay” ya da “Suç Bende”…

M.S.: Doğu, benim danslarımı benden iyi yapıyor vallahi. Her dönem ayrı güzeldi ama ben hep bugünün tadını çıkarmayı sevenlerdenim. “Gölgede Aynı” albümü, “Araba”, “Jest Oldu” gibi şarkıların olduğu dönemdi. Pop müzik için milat diyor bazıları bu albüm için. “Suç Bende” ise, benim ilk solo çalışmam. Bu kız beni görmeli kazak örmeli dediğimiz yıllar. “Detay”da ise, aya benzedik ülkece... Şimdi sen söyleyince şöyle bir geçmişe döndüm de çok güzel yıllardı. Milyonlarca kişinin ‘90’lara dönme isteğini anlamak zor değil. Daha doğal olduğumuz, daha samimi şarkılar duyduğumuz yıllardı.

Daha önce de sizi beyaz perdede izledik. “Tekrar”da bir ironi de var… Stand up yaparken de görecek miyiz sizi?

M.S.: Stand up yapacağımı zannetmem o işleri Doğu Demirkol yapmalı, ben almayayım. Ama konserlerimde arada bolca sohbetler ediyoruz izleyicilerle, konser içinde kendi stand up’ımı yapıyorum zaten. Pandemi sonrası müziğin yanında komediyi de biraz artırmayı düşünebilirim tabii. Sinema ise, doğru proje olduğunda neden olmasın? Tekrar sinema filminde oynamak isterim, doğru ve inandığım bir senaryo önüme gelirse.

Devamı var havası da var bu çalışmada, bu ikiliyi daha fazla görecek gibiyiz? Yeni çalışmalar beklemeli miyiz?

M.S.: Doğu’yu çok sevdim. “Tekrar” klibini izleyenlerin yorumu da “Enerjiniz müthiş uyumlu” şeklinde. Ben de öyle düşünüyorum. Neden olmasın? Doğu ile başka bir proje olabilir.

D.D.: Beklemelisiniz bence. Ben Mustafa abiyle sohbette bile çok eğleniyorum. Her konuda garip bir bilgi birikimi var. Belki de ben cahil kaldığım için nasıl olsa anlamaz diye sallıyor da olabilir ama yine de muhabbet etmek bile çok keyifliyken iş yapmak işten bile değil. Daha tonla eğlenceli, neşeli, izlek şeyler yaparız gibime geliyor King istediği müddetçe.









Mustafa Sandal



“Beşiktaş forması giymelerini çok isterim”



Diğer yandan pandemi devam ediyor. Ve pandemide en çok zorlananlar arasında online eğitim vs nedeniyle ebeveynler geliyor. Bu dönem sizin için nasıl gidiyor?



Pandemi dönemi hepimize ders oldu. Doğaya hak ettiği değeri vermeyen insanoğlu müthiş bir sınavdan geçiyor. Maalesef nice canlar verdiğimiz acı bir sınav! Bu süreçte evde daha çok yaşamayı, ailemizle daha çok vakit geçirmeyi de özlediğimizi gördük. Ben zaten oğullarına aşık bir adamım. İş dışında mümkün olduğunca Yaman’ımla ve Yavuz’umla zaman geçiriyorum. İkisi de babaları gibi sporcu bireyler olarak yetişiyor hatta beni de geçecekler bu gidişle... Birlikte ders de çalışıyoruz sıkça. Online eğitime alıştılar ama hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor elbette...



Oğullarınızın sık sık spor yaptığı videoları da paylaşıyorsunuz sosyal medyanızda. Onlar da sizin gibi sıkı Beşiktaşlı… peki, babaları gibi müziğe yatkın mılar? Yoksa Beşiktaş forması giymeyi mi hayal ediyorlar?



Üç Kartal maçları birlikte izliyoruz. Müziğe yatkınlar, ister istemez anne baba müzisyen olunca müzikle iç içe büyüdüler. Ancak, şimdilik bu işi yapmak gibi bir fikirleri yok. Ben babaları olarak ileride hangi mesleği yapmak isterlerse o konuda destek olacağım, yeter ki kendi seçimleri olsun. Beşiktaş forması giymelerini de çok isterim tabii.



Doğu Demirkol



“Ailecek anormal derecede Musticiydik”



Çocukluğumuzda ya da gençliğimizde Mustici ve Tarkancılar olarak ikiye ayrılırdık. Siz o zamanlar da Mustici miydiniz?



Biz ailecek anam, babam, ben, kardeşim hep anormal derecede Musticiydik. Tarkan’ı da severim, o da kıymetli bir starımız ama Musti’nin şarkıları başka bir telini titretirdi ruhumuzun. Yaz tatili yollarında babam hep -Doğu Bey gondolu tak da dinleyelim derdi. Gondoldan kasıt Mustafa Abi tabi... (Babamın mizahla arasındaki uçurumu buradan anlayabilirsiniz) Neticede ben Mustafa Sandal şarkılarını arkalardaki dubidubaaalara kadar, en küçük nağmelere kadar nota nota zihninde çala çala bu yaşa gelmiş bir kimse olarak Tarkancılar güruhundan ayrılırım.



“Herkesin beklediği projeyi çalışmaya başladık”



Oldukça üretken bir dönemden geçiyorsunuz. Diğer yandan klasik olmuş sayısız şarkıya imza attınız. Best of albümü yapmak gibi bir projeniz var mı?

M.S.: Sevgili Seyhan dediğin gibi oldukça üretken bir dönemdeyim. Daha sizlerle buluşturmak istediğim o kadar çok yeni şarkı var ki... Ama bahsettiğin ve sanırım birçok kişinin de beklediği o projeyi de bir yandan çalışmaya başladık ama daha zaman var.

n Kendinize ait yapım firması Yada Müzik bünyesinde genç isimlere destek vermeye karar verdiniz...



M.S.: İlk projemiz Samet Nohut’un “Aşk Makamı” oldu. Bu yıl single çıkaracak en az dört sanatçımız daha olacak. Umarım,

müzik dünyasına daha çok yetenekli gencin katılmasında bizim de katkımız olur.