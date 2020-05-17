Yiğit Can İç, 29 yaşında bir seyahat ‘vlogger’ı. Son 3 yıldır Güney Amerika’dan Asya’ya gezdiği çok sayıda ülkeden çektiği videolarla YouTube kanalında hatırı sayılır bir izleyici kitlesi edinmiş biri. Ancak koronavirüs salgını onu da hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 3 ay önce gittiği Hindistan’da, uçuşların iptali ve ardından gelen sokağa çıkma yasağı ilanı nedeniyle iki arkadaşıyla birlikte mahsur kaldı. Günlerini, plajlarıyla ünlü Goa kentinde geçirirken bir yandan da video çekmeye ve kendi adını taşıyan sosyal medya hesapları üzerinden karantinanın hiç de hayal edemeyeceğimiz yüzünü göstermeye devam ediyor. Ona, Goa’da geçirdiği “cennette karantina” günlerini sorduk.

Hindistan maceranız nasıl başladı?

Aralık ayının sonunda Asya seyahatimin başlangıç noktası olan Nepal’e gitmiştim. 3 ay orada kaldıktan sonra şubat sonunda Katmandu’dan Hindistan’ın Varanasi şehrine geçtim. Varanasi’de baharın gelişinin kutlandığı Holi Festivali’ne katıldım ve 13 Mart’ta Goa’ya gelip buradaki Türk arkadaşlarımla buluştum. İlk günler her şey yolunda gidiyordu. Dünyanın geri kalanına virüs hızla yayılırken Hindistan’da nüfusa oranla vaka yok denecek kadar azdı. O yüzden Goa’ya geldiğim ilk hafta da dahil pandemiyle alakalı hiçbir kaygı hissetmedim ama bir süre sonra Hindistan’da sokağa çıkma yasağı başlayacağı ve yurtdışına uçuşların durdurulacağıyla ilgili duyumlar almaya başladık ve 24 Nisan tarihli Mumbai - İstanbul seferine bilet aldık. O bilet, aldığımız günün gecesi THY tarafından iptal edildi. Bu sefer 22 Nisan’a bilet aldık. 21 Nisan’da Goa’dan Mumbai’ye gitmek için taksiye bindiğimizde bu uçuşun da iptal edildiğiyle ilgili mail aldık. Bir süre Türkiye’ye gidemeyeceğimiz kesinleşmiş oldu. Zaten 24 Mart’ta Hindistan’da ülke genelinde 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.













Yasak ve iptaller üzerine paniklediniz mi? Normalde planınız neydi?

Karantina ilan edilmeseydi Hindistan’ın kuzeyine gitmek istiyordum, peşinden de Kamboçya, Tayland ve diğer Güney Doğu Asya ülkelerine gidecektim. Karantinayı ilk duyduğumda panikledim çünkü Türkiye’de aileme herhangi bir şey olması durumunda yanlarında olamayacaktım fakat onların bu süreci ciddiye alıp kendilerini diğer insanlardan izole ettiklerini görünce rahatladım. Şu an ilk hissettiğim duyguları hissetmiyorum, daha rahatım. Ailem de bu durumu benden daha sakin karşıladı, buna alışmamız gerektiği konusunda beni cesaretlendirdiler.

Genel olarak karantinayı nasıl koşullar altında geçiriyorsunuz?

Goa’da şimdiye dek resmi olarak 14 Kovid-19 vakası kayda geçmiş ve çoğu da iyileşmiş. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden de olmadı. Karantinanın ilk 3 günü polis burada da gerçekten çok sertti, açık bakkal bulmakta, yiyecek bulmakta zorlanıyorduk fakat sonra her şey düzene girdi. Goa o kadar kalabalık bir yer olmadığı için kontrolü sağlaması daha kolay oluyor sanırım. Zaten insanların kurallara uymadığı da pek olmuyor diyebilirim, herkes maskesini takıyor ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. 4 Mayıs’tan itibaren de sokağa çıkma yasakları gevşetilmeye başlandı.















Goa, aynı zamanda plajlarıyla ünlü, gözde seyahat rotalarından biri. Bir tür “cennette karantina” mı söz konusu sizin için?

Evet, plajlarıyla ünlü fakat sokağa çıkma yasağından dolayı o kadar efektif kullanamadık plajları. Günün belli saatlerinde polis oluyordu plajlarda. Arada koşu yapmak için ya da denize girmek için gidip sonra odamıza dönüyorduk ama her akşam gün batımını izlemek için çıktığımız bir tepe var. Goa’da günbatımını izlemek insana gerçekten de “Cenneti başka yerde aramaya gerek var mı?” diye düşündürüyor. Şimdi tedbirlerin gevşetilmesiyle biraz daha etrafı keşfetme şansına sahibiz. Kaldığımız yer de çok lüks bir yer diyebilirim. Burada 3 arkadaşız ve üçümüzün de kendine ait bir bungalovu var. Normal şartlarda parasını verip kalmamız mümkün değildi fakat işletme sahibi salgın nedeniyle gerçekten çok makul bir ücret karşılığında konaklamamıza imkan tanıdı.

“Tahliye planlandı ama kalmayı tercih ettim”



Sizi “seyahat vlogger”ı olarak biliyoruz. Ve salgın nedeniyle en başta seyahat özgürlüğümüz kısıtlandı. Sürekli seyahat eden biri olarak bu durum sizi nasıl etkiledi?



Aslında 28 Nisan’da bir tahliye uçuşu planlandı ama ben Goa’da kalmayı tercih ettim yani durumum gayet iyi. Sanırım bu kadar uzun süre seyahat etmem olayları daha hızlı sindirip daha sakin kararlar vermeme yardımcı oldu. Bu kararımın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterecek.