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    HaberlerPazar Haberleri Fesleğen soslu levrek marin
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    14.02.2021 - 03:03 |

    Fesleğen soslu levrek marin

    Fesleğen soslu levrek marin

    MALZEMESİ

    - 600 gram fileto levrek

    - 2 adet limon

    - 2 çay kaşığı tuz

    - 1 adet büyük boy kuru soğan

    Sosu için:

    - 8 dal fesleğen

    - 2 adet sarımsak

    - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

    - 1 çimdik tuz

    - Karabiber

    YAPILIŞI: İlk önce levreği ince ince dilimleyip her yerini tuzla ovaladıktan sonra çukur bir kabın içine üst üste gelmeyecek şekilde (haliyle yan yana) dizelim. Üstünü geçecek şekilde limon suyuyla kaplayıp 30 dakika kadar kenara park edelim. Bu sürede tuz ve limon suyundaki asit, levreği pişirecek. Ardından başka bir kapta sosu için gerekli tüm malzemeyi birleştirip el blenderıyla çekelim. Eğer fesleğenin biraz diri kaldığını görürseniz veya çekmekte zorlanırsanız biraz daha zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Sos tamamen pürüzsüz bir kıvam alınca çekme işlemini bitirelim. Yarım saat geçtikten sonra limon suyunun içinde istirahat eden levrek parçalarını alıp başka bir kaba aktaralım. Limonlu tuzlu sostan 2 yemek kaşığı alıp fesleğenli sosa koyup iyice karıştıralım. Levreklerin üstüne fesleğenli sosumuzdan döküp afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Günlerden 14 Şubat’sa

    Kuralım romantik bir masa

    Başköşede olsun levrek marin

    Fesleğenliyse bilhassa

    Tarif geliyor herkes hazırsa

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