Hayat podcast’e sığar

Kendi OHAL’ini yaratabilen şanslılardansanız eğer evde kalmak ve epeydir ertelediğiniz şeylerin bir listesini yapıp üzerini çizmek için harika zamanlar. Korona günlerinde bir yandan sıradan hayatlarımızın ne kadar lüks olduğunu idrak ediyor bir yandan da bukalemun hızında bu yeni ortamda gafil avlanmamak için kendimizi kamufle etmeye çalışıyoruz. Kimimiz epeydir uzak olduğu mutfakta cezvenin yerini öğreniyor, kimimizse erteleyip durduğu yogaya nihayet başlama fırsatı buldu. Kitap istifçiliğinin okur olmaya evrildiği zamanlarda bir yandan da yeni şeyleri dinleyerek öğrenebiliyor ya da çok özlediğimiz spor müsabakaları hakkında yapılan keyifli sohbetlere ortak olabiliyoruz. Son dönemlerin deniz derya mecrası podcast’ler yabancısı olanların bile keşif alanına dönüşmüş durumda. Biz de sizler için edebiyattan spora, gastronomiden sinemaya öne çıkan podcast’leri derledik.

“Ben Okurum”

Storytel’de seslendirdiği kitaplarla sesine aşina olduğumuz yayıncılık dünyasının deneyimli ismi Deniz Yüce Başarır, “Ben Okurum” podcast’iyle edebiyatseverlerle buluşuyor. Başarır, Storytel’de yaklaşık iki haftalık periyodlarla dinleyicilerle buluştuğu podcast’i “Ben Okurum”un her bölümünde okuduğu bir kitabı ve kitabın ona hissettirdiklerini anlatıyor, kitap hakkında o kitabı okumuş konuğuyla sohbet ediyor. Yayınladığı son podcast’inde Başarır, eşi Başar Başarır’la Byron Ayanoğlu’nun kitabı “İstiridye Üstü Girit” üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Karantina Mutfağı”

Makine mühendisi olan Evren Aybars, çocukluk tutkusu yemeğin peşinden gidenlerden. YouTube’da 10 Numara Mutfak adlı bir kanalı olan Aybars, bir dönem Radikal’de gastronomi yazıları kaleme aldı. 2016’dan bu yana gazeteDuvar’da gastronomi yazarlığı yapan Evren Aybars, ülkemizde koronavirüsün yayılmaya başladığı günlerde yemek tutkusunu podcast’e taşımaya karar vermiş. Aybars, “Karantina Mutfağında”da birçoğumuzun istemsizce stokladığı konserveler, makarna ve pirinçle yapılabilecek kolay ve pratik tarifler veriyor. Bir yandan evden “asıl” mesleği olan makine mühendisliğini sürdüren Aybars, bu sebeple evde kolay bulunabilecek malzemelerle kısa sürede hazırlanabilecek lezzetlerin peşinde.

“Socrates Podcast”

Socrates Dergisi’nin deneyimli ekibinin elinden çıkan Socrates podcast’leri spordan uzak kaldığımız karantina günlerinde bünyeye ilaç gibi geliyor. “Vasıtalar” podcast’i hız dünyasından uzak kaldığımız günlerde yarışın tutkulu atmosferini özleyenler ve otomobil tutkunları için biçilmiş kaftan. Podcast, dinleyicileri Formula 1 dünyasına götürüyor. “Socrates FC” podcast’inde derginin deneyimli futbol editörleri birbirinden eğlenceli futbol sohbetleriyle hem zihin açıyor hem de meşin yuvarlağı özlediğimiz günlerde bir parça hasret gidermemizi sağlıyor. Kobe Bryant’ın ölümüyle sarsılan NBA ve basketbol dünyası liglerin süresiz ertelenmesiyle bir şok daha yaşadı. Herkes basketbolcuların bir daha ne zaman parkeye çıkacağını merak ederken Socrates ailesinin basketbol uzmanları Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu basketbolseverlerin kulaklarına bu büyük rekabetin bugününü ve yarınını taşıyor “Pota Cast”le. Socrates’in podcast’leri Storytel, Soundcloud ve Spotify’dan dinlenebiliyor.

“Teras Noir”

Oyuncular Meriç Aral ve Efe Tuncer’in genelde kült ve gündemde olan diziler hakkında sohbetler gerçekleştirdikleri podcast yayınları “Teras Noir” işin ciddiyeti içerisinde kaybolmuşlara neşeli bir çağrı adeta. Spotify ve Soundcloud’dan ulaşılabilecek içerikte Aral ve Tuncer bazı yayınlarında son dönemlerde genç kuşağın gözde oyuncularını konuk ediyor ve birbirinden keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. İkili son olarak sevilen oyuncu Özge Özpirinççi dosyası ile dinleyicilerle buluştu. İkili, popüler kültürden dostluğa, o gün başlarından geçmiş bir olaydan anlık akıllarına gelen bir konuya kadar serbest çağrışımla sohbet ediyor podcast’lerinde. Çokça gülmeye en çok da güneşli yarınlara ihtiyacımız olan günlerde kahkaha garantili bir içerik onlarınki.

“Yetersiz Bakiye”

Yapımcıların gözünden sinema endüstrisi hakkında hazırlanan haftalık podcast “Yetersiz Bakiye” beyaz perdenin ardını gösteriyor sinemaseverlere. Son iki haftadır #EvdeKal çağrısına kulak veren Yamaç Okur ve Serkan Çakarer karantina günlerinde “Amerika Rüyasının Sonu”nu yönetmen Atıl İnanç ile konuştular. Amerika’daki korona salgını ve ABD’deki sinema endüstrisi üzerine yapılan sohbetin bir sonraki bölümü için görüşlerinizi bildirmek isterseniz yetersizbakiyepodcast@gmail.com adresinden podcast’in yapımcılarına ulaşabilirsiniz. Uzun bir süre yeni filmleri izleyemeyeceğimiz, bir daha ne zaman yanımızda hunharca patlamış mısır yiyen birine kızacağımız günlerin belirsizliği içinde sinemaya dair keyifli bir içerik “Yetersiz Bakiye”.