Kaburga Pappardelle

MALZEMELER

Taze pappardelle için;

200 gram un l 2 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için;

2 adet dana kaburga

4 dal taze kekik l 2 diş sarımsak

500 mililitre et suyu

Maydanoz l Parmesan peyniri

Tuz l Karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak; tuz ve karabiberle tatlandırdığımız dana kaburgayı, sarımsak ve taze kekikle birlikte önce yağlı kâğıda, ardından bir tur da alüminyum folyoya sarıp 3 saat kadar 160 derecelik fırında lime lime olana kadar pişiriyoruz. Taze pappardelle için, ilk önce unu bir kaba koyup ortasını oluk şeklinde boş bırakıyoruz. Ortasına yumurtalarımızı ve zeytinyağını ekliyoruz. Daha sonra bir çatal yardımıyla yumurta ve un iyice kaynaşana kadar karıştırıyoruz. Son olarak, tüm karışımı iyice samimi olup sert bir kıvam alana kadar 5 dakika boyunca avcumuzun içiyle yoğuruyoruz. Streç filmle hamurumuzu sarıp buzdolabına yarım saat park ediyoruz.

Yarım saat sonra hamurumuzu çıkarıp önce bir merdane yardımıyla inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. (Hamuru açtığımız alan unlu olmalı ki tezgaha yapışmasın.) Ardından merdaneye geçip yine açabildiğimiz kadar ince bir şekilde hamuru açıyoruz. Hamur istediğimiz kadar inceldikten sonra, pappardelleyi 2 santimetre genişliğinde istediğiniz uzunlukta kesiyoruz. Ev yapımı makarnamızı içine bol tuz ve zeytinyağı koyduğumuz kaynar suda 4 dakika kadar haşlıyoruz.

Sos için; tuz ve karabiberle tatlandırdığımız et suyunu 20 dakika kadar kısık ateşte fokurdadıp iyice koyulaşmasını sağlıyoruz.

Pappardelleyi tabağımıza alıp üstüne istediğimiz miktarda sos gezdiriyoruz. Ardından lime lime olan dana kaburgaları üstüne tiftikleyip maydanoz ve parmesan peyniri gezdirdikten sonra afiyetle yiyoruz.

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