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    05.04.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Erkek okurlarımıza çağrı

    Karantina günlerinde ev işlerine katkı yaptığınız anları görüntüleyin biz de yayınlayalım.


    Virüs etkisi  DÜNYA CANİKLİ

    Koronavirüs tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini hissedilir derecede göstermeye başladı. Kalabalık merkezler, eğlence mekanları ve hatta koylar bile şu günlerde ıssızlaştı. Dünya Canikli’nin turizm cenneti Bodrum’da çektiği bu fotoğraf da durumu özetliyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Bahar geldi  ALPEREN BİLGİLİ

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Kış mevsimi, hiç olmadığı kadar kara günlerle geride kaldı. Nihayet ilkbaharı gördüğümüz şu günlerde doğa uyanışa geçti. Okuyucumuz Alperen Bilgili’nin Adana’dan çekip bizimle paylaştığı fotoğraf, “içimizi ısıttı” dersek abartmış olmayız.

    Bir zamanlar tarihi bina  ATİLLA KESLER

    Şimdiki zamanın hikayesi



    İçinde bulunduğumuz gönüllü karantina günlerinde birkaç hafta öncesini bile özler hale geldik. Okuyucumuz Süheyla ve Atilla Kesler çifti, Arnavut kaldırımı ve tarihi binalarıyla zamana meydan okuyan Galata’daki Serdar-ı Ekrem Sokağı’nda kısa süre önce çekildikleri fotoğrafı paylaşmış.

    Masal diyarı MARCEL WEINBERGER

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olarak biliniyor. Sibirya’nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan göl, “Sibirya’nın Mavi Gözü” diye de adlandırılır. Okuyucumuz Marcel Weinberger’in bizimle paylaştığı bu masalsı gölün donmuş halini görüyoruz.

    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 18 YIL ÖNCE BUGÜN  YURTTAŞ TÜMER

    Moral etkinliği

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Kanserden korunma konusunda farkındalığı artırmak için ülkemizde her yıl nisanın ilk haftası “Kanserle Savaş Haftası” etkinlikleri düzenlenir. Milliyet arşivinden aldığımız 2002 yılına ait bu fotoğrafta Haseki Hastanesi’nde lösemili çocuklara moral vermeye çalışan animasyon grubu görülüyor.

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    AHMET BOZOĞLAN l Asil duruş.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    BÜLENT DOYGUN  l İstanbul günbatımı manzarası.

    Şimdiki zamanın hikayesi
    ÖMER YAZGAN l Pierre Loti’den Haliç.

    Şimdiki zamanın hikayesi
    YASİN KAYA l İki yaka arası vapur yolculuğu.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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