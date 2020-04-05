Şimdiki zamanın hikayesi

Erkek okurlarımıza çağrı



Karantina günlerinde ev işlerine katkı yaptığınız anları görüntüleyin biz de yayınlayalım.



Virüs etkisi DÜNYA CANİKLİ



Koronavirüs tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini hissedilir derecede göstermeye başladı. Kalabalık merkezler, eğlence mekanları ve hatta koylar bile şu günlerde ıssızlaştı. Dünya Canikli’nin turizm cenneti Bodrum’da çektiği bu fotoğraf da durumu özetliyor.







Bahar geldi ALPEREN BİLGİLİ







Kış mevsimi, hiç olmadığı kadar kara günlerle geride kaldı. Nihayet ilkbaharı gördüğümüz şu günlerde doğa uyanışa geçti. Okuyucumuz Alperen Bilgili’nin Adana’dan çekip bizimle paylaştığı fotoğraf, “içimizi ısıttı” dersek abartmış olmayız.



Bir zamanlar tarihi bina ATİLLA KESLER









İçinde bulunduğumuz gönüllü karantina günlerinde birkaç hafta öncesini bile özler hale geldik. Okuyucumuz Süheyla ve Atilla Kesler çifti, Arnavut kaldırımı ve tarihi binalarıyla zamana meydan okuyan Galata’daki Serdar-ı Ekrem Sokağı’nda kısa süre önce çekildikleri fotoğrafı paylaşmış.



Masal diyarı MARCEL WEINBERGER









Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olarak biliniyor. Sibirya’nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan göl, “Sibirya’nın Mavi Gözü” diye de adlandırılır. Okuyucumuz Marcel Weinberger’in bizimle paylaştığı bu masalsı gölün donmuş halini görüyoruz.



MİLLİYET ARŞİVİNDEN 18 YIL ÖNCE BUGÜN YURTTAŞ TÜMER

Moral etkinliği









Kanserden korunma konusunda farkındalığı artırmak için ülkemizde her yıl nisanın ilk haftası “Kanserle Savaş Haftası” etkinlikleri düzenlenir. Milliyet arşivinden aldığımız 2002 yılına ait bu fotoğrafta Haseki Hastanesi’nde lösemili çocuklara moral vermeye çalışan animasyon grubu görülüyor.



www.milliyet.com.tr’ye gelenler



Önce çek sonra paylaş!

En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

FOTO yaz 6688’e gönder

Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle

Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

(Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.)



AHMET BOZOĞLAN l Asil duruş.







BÜLENT DOYGUN l İstanbul günbatımı manzarası.







ÖMER YAZGAN l Pierre Loti’den Haliç.







YASİN KAYA l İki yaka arası vapur yolculuğu.





