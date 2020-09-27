Toplanın Bill Gates’in parasını harcıyoruz

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar demiş atalarımız. Yetmemiş bir de ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız için de tembihlemiş bizleri. Görmüş geçirmişliklerine hürmetimiz sonsuz ama hayal kurmanın bedavalığını da atlayalım mı? Hele de maskesiz günlerin bile hayal kadar uzak olduğu bugünlerde... Neal Agarwal da bizler gibi düşünmüş olmalı ki eğlenceli oyunlarla bezeli sitesi neal.fun’a yepyeni bir oyun ekledi. neal.fun’ın son oyunu Spend Bill Gates’ Money dünyanın en zengin adamlarından Bill Gates’in 100 milyar dolarlık dudak uçuklatan servetini harcamaya davet ediyor. Biz de Aile ekonomisti Özlem Denizmen’e bu devasa serveti harcamanın yollarını sorduk. Şu aralar aşı çalışmalarına verdiği destekle spekülatif bir sürü sohbetin baş aktörü olan Gates, adını söylediğinizde gözünüzde dolar işaretinin belirmesine yol açan bir servete sahip. Spend Bill Gates’ Money’de dolar milyarderinin paralarını çarçur etmek için tanesi 2 dolardan 50 milyar adet hamburger alabilirsiniz. Bütün parayı kuru kuruya hamburgere yatırmayayım yanına da içecek soğuk bir şeyler olsun istiyorsanız, tanesi 5 dolardan 20 milyar şişe kola sizi bekliyor. Denizmen’e Spend Bill Gates’ Money oyununda hangi harcamaları yaparsak bu serveti büyütebiliriz diye sorduğumuzda “Yatırım değeri artma ihtimali yüksek şeyler için yapılmalı. Değeri artması kesin olan şeyler demiyorum çünkü genel olarak hiçbir şeyde kesinlik yoktur. Kişi kendine uygun riski alıp değerleri doğrultusunda yatırım yapmalı. Sürü psikolojisi ile yatırım olmaz. Bill Gates’in parasına gelince, size bir sır vereyim, insan her şeyi alabileceğini bildiği anda hiçbir şey alası gelmiyor” şeklinde yanıtlıyor.

Mona Lisa mı LA Lakers mı?

Paranızın sadece 2 milyar 120 milyon dolarlık kadarını vererek NBA’de bir takım sahibi olabilirsiniz. Yok yahu daha hesaplı şeyler istiyorum derseniz 66 milyar adet Formula 1 aracına sahip olabilirsiniz. Ben bu kadar hızlı olmak istemiyorum hem ben sanatçı ruhluyum diyorsanız 100 milyar dolarınızla film başına 100 milyon dolar harcayıp tam tamına 1000 filmin altına yapımcı olarak imzanızı atabilirsiniz. Oscar’larda bol şans! Salonunuzun duvarını hep bir Mona Lisa’nın süslemesini hayal ettiyseniz duvarınıza bu şaheseri asmak için 780 bin dolar kadar bir harcama yapmanız gerekecek. Biz ne alsak paramızı artırdık kim bilir siz belki de yettiremeyebilirsiniz 100 milyar doları. Denemesi bedava neal.fun’da.