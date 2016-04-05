Ağlayan kek tarifi - Ağlayan kek nasıl yapılır?
Üzerinden süzülen çikolata sosu, yumuşacık keki ve arasında krem şantisiyle ağlayan kekin üstesinden gelemeyeceği tatlı krizi yok. Evde kolayca yapabileceğiniz ağlayan kek tarifi için malzemeleri hazırlayın. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte ağlayan kek tarifi, ağlayan kek yapılışı...
Ağlayan kek hemen hemen herkesin bayılarak yediği lezzetlerden biri. Yapımının pratik olması nedeniyle de tercih listelerinde oldukça üst sıralarda. Beş çaylarının vazgeçilmezi olan ağlayan kek tarifini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Özellikle canınız pasta çektiğin de ağlayan kek tarifini deneyebilirsiniz. Peki, ağlayan kek nasıl yapılır? İşte ağlayan kek tarifi, ağlayan kek yapılışı...
Ağlayan kek malzemeler:
-4 yumurta
-1 bardak şeker
-1 bardak un
-4 kaşık süt
-3 kaşık kakao
-1 vanilya
1 kabartma tozu
Keki ıslatmak için:
-1 bardak süt
Üzeri için:
-2 paket krem şanti
-1,5 bardak süt
Çikolata sosu için:
-1 paket çikolata sosu
-2 bardak süt
Ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek yapılışı
Birinci adım: Yumurta ve şekeri çırparak köpürtün. Diğer kek malzemelerini de sırasıyla ekleyip iyice çırpın. Yağladığınız cam fırın tepsine boşaltın. 170 derecede önceden ısıttığınız fırında yarım saat kadar pişirin.
İkinci adım: Fırından çıkan kekin ilk sıcağı çıkınca 1 bardak soğuk sütle ıslatın. Krem şantiyi mikserle çırpıp buzdolabına kaldırın. Çikolata sosunu da 2 bardak sütle pişirerek hazırlayın.
Üçüncü adım: İyice soğuyan kekin üzerine dolaptan çıkardığınız krem şantiyi sürdükten sonra yine soğuyan çikolata sosunu boşaltın.
Afiyet olsun.