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13.10.2020 - 16:12 |

Bafra Pidesi tarifi ve malzemeleri | Kolay Bafra Pidesi yapılışı...

Bafra Pidesi nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Samsun iline ait lezzetlerden biri olan Bafra Pidesi Türk Mutfağında sevilen lezzetlerden biri arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde yapılan ve severek tüketilen Bafra Pidesinin tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında yarışmacılar arasında düello gerçekleştirilecek. İşte kolay Bafra Pidesi tarifi ve malzemeleri...

Bafra Pidesi tarifi ve malzemeleri | Kolay Bafra Pidesi yapılışı...
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Bafra Pidesi tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Samsun'a özgü lezzetlerden biri olan Bafra Pidesinin en önemli özelliği ince uzun ve kapalı bir yapıya sahip olmasıdır. Kıymadan hazırlanan bir iç harcın Hamurun kapanması ve tereyağı ile son rütuşun yapılması ile damakta enfes bir tat bırakan bir hale dönen Bafra Pidesi Samsun'a ait yöresel bir lezzet olsa da birçok ilde sevilerek yapılmakta ve tüketilmektedir. İşte Bafra Pidesi tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

BAFRA PİDESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru İçin:

3 su bardağı un(300 gram)

1 su bardağı su(200 mililitre)

1 silme çay kaşığı instant maya(4 gram)

1 silme çay kaşığı tuz(5 gram)

İç Harcı İçin:

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

4 yemek kaşığı tereyağı

BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Hamur için un, su ve mayayı birleşene kadar karıştırıp tezgahın üzerinde ya da derin bir kapta 5 dakika yoğurun.

Tuzu da ekleyip hamur pürüzsüz ve yumuşak bir hal alana kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru hafifçe unladığınız bir kaba alın ve hamuru da unlayıp üzerini örtün. Hamuru mayalanması için 1- 1.5 saat kadar dinlendirin.

Hamur mayalanırken bir tavada kıymayı, tuz ekleyerek kavurun. Kıyma suyunu çekip kahverengi bir hala alınca ocaktan alın.

Kavrulan kıymaya karabiber ve ufak küpler halinde doğradığınız soğanı ekleyip soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın, havasını bastırarak çıkartın, dört eşit parçaya bölün.

Dıştan içe doğru katlayıp yuvarlayın ve üzerini unladıktan sonra örtüp 45 dakika tezgahta dinlendirin.

Dinlenen hamurları merdane yardımı ile hafifçe unladıktan sonra uzun şekilde açın. Elinizle de arada çekip uzatın ve havalandırarak fazla undan kurtulun.

Açtığınız hamurun ortasına kenarlardan boşluk kalacak şekilde 4 yemek kaşığı kadar kıymalı harçtan koyun.

Hamurun kenarlarını yukarıda birleştirip çimdikleyerek sıkıca kapatın. Pideyi kenarlardan çekip dilediğiniz boyuta uzatın.

Fırını 230 derecede fanlı olarak ısıtın.

Pideleri yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye ikişer ikişer yerleştirin ve fırının alttan bir üstteki gözünde 12 dakika pişirin.

Kızaran pideleri çıkar çıkmaz tepsiden başka bir yere alın ve sıcağı sıcağına her yerine tereyağı sürün.

Lezzeti arttırmak için pidenin üzerini bıçakla kesip içine de ufak parçalar halinde tereyağı bırakıp, dilimleyip servis edin. Afiyet olsun.

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