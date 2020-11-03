Ekşili köfte tarifi - Ekşili köfte çorbası nasıl yapılır?

Sofralarınızda hep aynı yemekleri görmekten sıkıldıysanız ekşili köfte çorbası tarifi ile bu derdiniz bitecek. Ekşili köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekli, tüm detayları sizler için paylaştık. Hem öğle yemeği hem de akşam menülerinde tercih edebileceğiniz bir lezzet olan ekşili köfte tarifi ile sevdiklerinizi şaşırtacak ve lezzetiyle onları büyüleyeceksiniz. Yapım aşamalarına uygun davranarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz ekşili köfte çorbası tarifine göz atmadan geçmeyin. Peki, ekşili köfte nasıl yapılır? İşte terbiyeli ekşili köfte tarifi, ekşili köfte çorbası yapımı...

Ekşili köfte malzemeler:

Köftesi için:

-300 gram dana kıyma

-1 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı kuru nane

-1 çay kaşığı kuru nane

-1 adet yumurta

-1 çay kaşığı pul biber

-2 yemek kaşığı un

-1/2 çay bardağı pirinç

Suyu için:

-4 adet domates (rendelenmiş)

-2 adet patates (küp doğranmış)

-2 adet havuç (küp doğranmış)

-1 diş sarımsak (doğranmış)

-5 dal maydanoz (doğranmış)

-1/2 adet limonun suyu

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı un

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-2 litre su

Ekşili köfte çorbası nasıl yapılır?

-Bir kapta köfte için gerekli olan malzemeleri iyice yoğurun ve köfte harcından küçük parçalar alıp yuvarlayın.

-Yuvarladığınız köftelerin dışını una bulayın.

-Köfteleri bir tepside sallayarak fazla unları üzerinden alın.

-Bir tencerede sıvı yağ ile birlikte un, sarımsak, havuç ve patatesleri kavurun.

-Unun kokusu çıktıktan sonra domates rendesi ve domates salçasını ekleyip domatesleri pişirin.

-Pişen domateslerin üzerine 2 litre suyu ve limon suyunu ekleyip karıştırarak kaynatın.

-Kaynayan çorbanın içerisine köfteleri de ekleyin ve 10 dakika kadar daha yüksek ateşte pişirin.

-Köfteler yüksek ateşte piştikten sonra 5 dakika kadar kısık ateşte pişirin ve ardından ocağın altını kapatın.

-Servis etmeden önce doğranmış maydanozları da ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.