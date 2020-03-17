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17.03.2020 - 15:31 |

Evde açma makinesi olmadan makarna nasıl yapılır? - Kolay makarna tarifi

Markette gözümüze ilk çarpan paketler arasında makarna paketleri bulunuyor. Çok sevdiğimiz makarnayı marketlerden, bakkallardan rahatlıkla alabiliyoruz. Hal böyle olunca evde makarna yapmaya üşeniyor hatta hiç düşünmüyoruz. Çünkü evde makarna yapmak malzemeleri olsun, aşamaları olsun biraz gözümüzü korkutmuyor değil. Halbuki evinizde açma makinesi olmadan çok kolay ve pratik makarna hamuru hazırlayabilirsiniz. Peki, evde kolay makarna nasıl yapılır? Makarna hamuru nasıl hazırlanır? Ev yapımı makarna nasıl pişirilmeli? İşte evde kolay makarna tarifi...

Evde açma makinesi olmadan makarna nasıl yapılır? - Kolay makarna tarifi

Son günlerde marketlerde en çok satılan ve tercih edilen gıdalardan biri de makarna. Kolay ve pratikliği ile ve hızlıca pişmesiyle enfes bir lezzet sunan makarnayı evinizde çok basit yöntemlerle yapmaya ne dersiniz? Evde makarna hamuru hazırlamak gözünüzü korkutmasın! Üstelik açma makinesi olmadan ilk defa makarna yapacaklar için en uygun yöntemi ve tarifi sizinle paylaştık. Peki, evde kolay makarna nasıl yapılır? Makarna hamuru nasıl hazırlanır? Ev yapımı makarna nasıl pişirilmeli? İşte evde kolay makarna tarifi... İşte tüm detaylarıyla evde makarna yapımı... 

Evde açma makinesi olmadan makarna nasıl yapılır - Kolay makarna tarifi

Makarna hamuru malzemeler:

-300 gram çok amaçlı un (2,5 su bardağı)
-200 gram irmik unu (1,5 su bardağı)
-50 gram zeytinyağı
-7 yumurta sarısı
-3 tam yumurta
-1 çay kaşığı tuz
-Yarım çay kaşığı toz şeker

Evde açma makinesi olmadan makarna nasıl yapılır - Kolay makarna tarifi

Evde kolay makarna nasıl yapılır? 

-Makarnalık irmik, un, bütün yumurtaları ve yumurta sarılarını mikserin yoğurma haznesine alın.
-Zeytinyağı tuz ve şekeri ilave edin.
-Mikserin kanca ucunu takın ve hamur toparlanıncaya kadar düşük devirde karıştırın. (Mikseriniz yoksa elde yoğurabilirsiniz.)
-Toparlanan hamuru yaklaşık 15 dakika kadar katlayarak yoğurun.
-Hazırladığınız hamuru streç film ile sarıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
-Dinlenen hamuru 6 eşit parçaya bölün ve merdane yardımıyla unladığınız tezgahta istediğiniz kalınlıkta açın.
-Hamurun kenarlarından bıçak yardımıyla fazlalıklarını alın ve hafifçe unlayarak çok bastırmadan 2 parmak genişliğinde katlayın.
-Yarım santim kalınlığında doğrayın ve yapışmaması için açarak tekrar hafifçe un serpin.
-Hazırladığınız taze makarnaları hemen pişirebilir isterseniz hava almayacak şekilde paketleyip 6 ay kadar dondurucuda saklayabilirsiniz.

Evde açma makinesi olmadan makarna nasıl yapılır - Kolay makarna tarifi

Ev yapımı makarna nasıl pişirilmeli?

-Ev yapımı makarna, taze olması nedeniyle paketli makarnalar kadar pişirilmemesi gerekiyor.
-Orta boy bir tencerenin içerisine temiz bir su aktarın ve içine tuz ilave edin.
-Kaynama noktasına geldiği anda makarnaları içerisine ilave edin ve yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirin.
-Çıkarıp fazla sularını süzdürerek tabağa alın ve dilediğiniz şekilde soslayarak, malzemeler ekleyerek servis edin.

Evde açma makinesi olmadan makarna nasıl yapılır - Kolay makarna tarifi

Afiyet olsun. 

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