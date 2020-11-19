Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Fellah köftesi yapılışı, lezzet düşkünlerinin en çok aradığı konular arasında bulunuyor. Bulgur ile yapılan köfte, özel sosu nedeniyle de dikkat çekiyor. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan fellah köftesi tarifi haberimizde.
Domatesli ve salçalı ve ekşili sosu ile deneyen herkesin müdavimi olduğu yemeklerdendir. Fellah köftesi yapımı ise oldukça basit. Bazı bölgelerde sarımsaklı köfte olarak da geçen yemek, aynı zamanda garnitür şeklinde de tercih edilebiliyor. Bölgeden bölgeye farklı yapılışa sahiptir. İşte, fellah köftesi yapılışı...
FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ
2 su bardağı köftelik ince bulgur
1 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı un
1 yumurta
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Kimyon
Sosu için gerekli olan:
1, 5 çay bardağı zeytin yağı
5-6 diş sarımsak
2 yemek kaşığı biber salçası
4 adet domates rendesi
Üzeri için:
Maydanoz (tercihe göre)
FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Köfte için belirtilen malzemeler karıştırılarak ara ara yoğurulur.
Elde edilen hamurdan nohut büyüklüğünde alınır ve eller de ıslanarak ufak köfteler şeklinde avuç içinde yuvarlanır.
Yuvarlak hale getirilen köftelerin üzerine serçe parmakla bastırılır, unlanmış tepsiye dizilir.
Sosu için bir tavada yağ ısıtılır.
Dövülmüş sarımsak hafifçe kavrulur, biber salçası ve rendelenmiş domatesler eklenip sos kıvamına getirilir.
Kaynayan suya köfteler usulca atılıp 5 dakika haşlanıp süzülerek servis tabağına ilave edilir.
Tavada pişen sos köftelerin üstüne yayılır ve üzeri için doğranmış maydanozlar serpilir.