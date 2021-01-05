Gigi Hadid makarnası nasıl yapılır? - Gigi Hadid domatesli makarna tarifi
Son zamanlarda popüler olan Gigi Hadid makarnası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Gigi Hadid domatesli makarna tarifi, neredeyse herkesin denediği bir lezzet haline geldi. Siz de Gigi Hadid makarnası tarifi için malzemeleri bilmiyorsanız haberimizi okumaya devam edin. Peki, Gigi Hadid makarnası nasıl yapılır? İşte Gigi Hadid makarnası ve Gigi Hadid makarna sosu tarifi...
Geçtiğimiz günlerde Gigi Hadid'in paylaştığı makarna tarifi internete bomba gibi düştü ve herkes tarifini aramak için kolları sıvadı. Çok lezzetli olan Gigi Hadid makarnası tarifini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Domates ve krema sosuyla yapılan Gigi Hadid domatesli makarna tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki, Gigi Hadid domatesli makarna tarifi nasıl yapılır? İşte Gigi Hadid makarnası tarifi ve Gigi Hadid makarna sosu yapımı...
Gigi Hadid makarnası tarifi için malzemeler:
-Yarım paket makarna
-1/4 su bardağı zeytinyağı
-1 küçük diş sarımsak
-1/4 arpacık soğan
-1/4 su bardağı salça
-Yarım su bardağı krema
-1 tatlı kaşığı pul biber
-1 tatlı kaşığı karabiber
-Tuz
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1/4 su bardağı parmesan ya da kaşar peyniri
Servis etmek için:
-Fesleğen
Gidi Hadid makarnası nasıl yapılır?
1. adım: Soğan ve sarımsağı küp şeklinde doğrayıp yumuşayana kadar zeytinyağında soteleyin.
2. adım: Domates salçasını ekleyin ve sos koyulaşana kadar pişirin.
3. adım: Kremayı ve pul biber ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip tatlandırın.
4. adım: Haşladığınız makarnayı süzmeden önce suyundan çeyrek su bardağı kadar ayırın.
5. adım: Makarnayı, ayırmış olduğunuz makarna suyunu ve 1 yemek kaşığı tereyağını sosa ekleyin.
6. adım: Tereyağı eriyene kadar orta ateşte pişirmeye devam edin.
7. adım: Parmesan veya kaşar peynirini de içine ekleyin ve son kez karıştırın.
Son adım: Parmesan peyniri ve fesleğen ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.