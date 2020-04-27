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27.04.2020 - 14:45 |

Güllaç tarifi ve malzemeleri | Evde kolay Güllaç yapılışı ve tarifi

Ramazan ayının vazgeçilmezler tatlarından bir tanesi de Güllaç olarak bilinir. Türk mutfağında vazgeçilmezler lezzetler arasında yer alan Güllaç'ın Ramazan ayında çok fazla tüketilmesinin nedenleri arasında ise içerisinde yer alan B ve E vitaminlerinin yanı sıra stresi azaltıcı ve sakinleştirici olması sebebiyle uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Peki Evde Güllaç nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Güllaç tarifi ve malzemeleri | Evde kolay Güllaç yapılışı ve tarifi

Güllaç tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan Güllaç tarifide vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Corona virüs nedeniyle birçok insanın evlerinde zaman geçirdikleri bu süre zarfında birçok lezzeti evde denemek ve yapmak istiyor. Bu tatlar arasında Güllaç'ta yer alıyor. Peki Güllaç nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Güllaç nedir?

Güllü aş kelimesinin zaman içinde güllaça dönüşmesiyle ismi şimdiki halini almıştır. İçinde gül suyunun bulunmasından ötürü bu isme sahip olan tatlı, evde de kolaylıkla yapılabilir. Sütlü bir tatlı olan güllaç, ramazan aylarıyla özdeşleşmiş bir tatlıdır. Ramazanda misafir olarak gidilen evlere hediye olarak götürülür.

Güllaç nerenin meşhur tatlısı? Güllaçın tarihçesi

Güllaç 1400'lü yıllardan beri Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri. Arif Bilgin’in Osmanlı Saray Mutfağı kitabında güllaçın Osmanlı sarayına girişinin 1489 yılında gerçekleştiği söylenir. İlk olarak Kastamonulu Ali Usta tarafından sarayda yapıldığı söylenen güllaç, Kastamonu'da güllaç baklavası olarak da sunulur.

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

File Fıstık
Ceviz
Nar tanesi

Güllaç Tarifi Yapılışı

Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin.

Süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakılır.

Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım.

İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim.

Tatlıyı buz dolabında muhafaza edinizin.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

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