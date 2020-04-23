Humuslu Tabuleli Köfte tarifi ve malzemeleri! Humuslu Tabuleli Köfte nasıl yapılır?
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Humuslu Tabuleli Köfte konusunda hünerlerini sergiliyor. Ekran başında Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Humuslu Tabuleli Köfte malzemeleri tarifi ve yapılışı konusunda araştırmalara başladı. Peki Humuslu Tabuleli Köfte nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Humuslu Tabuleli Köfte yapıyor. Haftanın finaline bir gün kala Humuslu Tabuleli Köfte konusunda hünerlerini sergileyecek olan gelinler bugün mutfakta sergileyecekleri performans ile en yüksek puanı alıp gün sonunda Çeyrek altının haftanın finalinde ise beş altın bileziğin sahibi olabilmek için yarışıyor. Peki Humuslu Tabuleli Köfte nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
HUMUSLU TABULELİ KÖFTE MALZEMELERİ
Yarım su bardağı bulgur
1 kg kuzu kıyma
1 yumurta
1 soğan
1 çay kaşığı yenibahar
1 diş ezilmiş sarımsak
1 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi
Yanında:
200 gr sade yoğurt
Yarım demet nane yaprağı
Humus için:
600 gr haşlanmış nohut
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
3 çorba kaşığı tahin
Çeyrek su bardağı su
Yarım su bardağı limon suyu
Tabule için:
Yarım su bardağı bulgur
2 orta boy domates
1 demet maydanoz
1 küçük kırmızı soğan
2 çorba kaşığı limon suyu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
HUMUSLU TABULELİ KÖFTE YAPILIŞI:
Bulguru, küçük bir kasede 20 dakika soğuk suda bekletin. Suyunu iyice süzün.
Soğanı soyup kıyın. Köfte için, bulgur, kıyma, soğan, yenibahar, sarımsak, bayat ekmek ve çırpılmış yumurtayı bir kapta iyice yoğurun.
Bu karışımı 12 parçaya bölün ve şişlerin etrafına sarıp ızgarada pişirin. Humus için, sarımsağı soyup kıyın.
Sarımsak, nohut, tuz, limon suyu, tahin ve suyu katılaşıncaya karıştırıp püre yapın. Tabule için, bulguru soğuk suda 10 dakika yumuşayıncaya kadar bekletin.
İyice süzün. Soğanı soyup kıyın. Domatesi soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın.
Maydanozu temizleyip kıyın. Bulgur, domates, maydanoz, soğan, limon suyu ve yağ ile karıştırın. Nane yapraklarını kıyıp yoğurtla karıştırın.
Pişirdiğiniz köfteleri, humus, tabule ve naneli yoğurt ile servis yapın.