Ispanaklı krep tarifi-Ispanaklı krep nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarının ya da beş çayının vazgeçilmezi olacak ıspanaklı krep tarifini sizinle paylaşıyoruz. Krep tarifleri arasında çok tercih edilen ıspanaklı krep, sevdiklerinize mükemmel bir lezzet yaşatacak. Peki, ıspanaklı krep nasıl yapılır? İşte ıspanaklı krep yapımı...

Ispanaklı krep malzemeler:

-1 tutam ıspanak

-1 tutam maydanoz

-1 kase beyaz peynir

-3 adet yumurta

-1 tatlı kaşığı tuz

-3 çorba kaşığı sıvı yağ

-1 paket kabartma tozu

-1,5 su bardağı süt

-1 paket kabartma tozu

-1,5 su bardağı un

-Börekleri yağlamak için 3 çorba kaşığı tereyağ

Ispanaklı krep nasıl yapılır?

-Ispanak ve maydanozları yıkayıp incecik kıyın. Yumurtaları çırpma kabına alın ve çırpıcı ile 3-4 dakika çırpın.

-Un ve kabartma tozu ile yeşillikler haricindeki malzemeleri ekleyip 2 dakika daha çırpın.

-Öncelikle 1 su bardağı unu ekleyip karıştırın,daha sonra azar azar un ve kabartma tozunu ekleyerek akışkan kek kıvamı olana kadar karıştırın.

-Beyaz peynir ve doğradığınız yeşillikleri ekleyip tekrar karıştırın.

-Teflon veya seramik tavayı ısıtıp hazırladığınız karışımdan 1 kepçe tavaya koyun ve kaşıkla düzleyip kısık ateşte önlü arkalı pişirip servis tabağına alın.

-Hafif erittiğiniz tereyağı krepin üzerine sürün ve sıcağıyla tamamen içine çekmesini sağlayın.

-Tavaya yine 1 kepçe karışımdan koyup aynı şekilde pişirip,servis tabağına alın ve yağlayın. Hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

-Hazırladığınız krep börekleri dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.