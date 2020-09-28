Karadeniz mıhlama tarifi - Mıhlama nasıl yapılır?

Karadeniz'in yöresel lezzetlerinden mıhlama, muhlama ya da kuymak olarak her yörede farklı şekillerde adlandırılan bu yemeğin tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok kolay olan Karadeniz mıhlama nasıl yapılır, açıklıyoruz! Genellikle mısır unuyla yapılan mıhlama, "Beyaz unla mıhlama nasıl yapılır?" sorusunu da akıllara getiriyor. Ancak biz sizin için Karadeniz Bölgesi'nde en çok yapılan mıhlama tarifine yer verdik. Peki, kolay ve lezzetli mıhlama nasıl yapılır? İşte tam ölçülü kuymak tarifi, mıhlama yapımı...

Mıhlama için malzemeler:

-1 su bardağı mısır unu

-250 gram çeçil, dil veya Trabzon peyniri

-100 gram tereyağı

-2 su bardağı su



Mıhlama nasıl yapılır?



1. adım: Tereyağını tavaya koyun. Eritin ve mısır ununu ekleyerek karıştırarak kavurun.

2. adım: Üzerine suyu ekleyip bir süre karıştırın. Peyniri de ekledikten sonra eriyene kadar pişirin.

3. adım: Peynir eridikten sonra tereyağ yandan yükseldiğinde ocaktan alabilirsiniz.

Son adım: Yanında bazlama ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.