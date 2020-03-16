Kelle paça çorbası tarifi, kışın hem bağışıklığı güçlendirmeye yarayan hem de damak tadınızı lezzetlendiren çorba tarifleri arasında yer alır. Ancak sizlere vereceğimiz kelle paça çorbası tarifimiz diğer kelle paça çorbalarının lezzetinde olmayacak. Diğer kelle paça çorbası tariflerine göre biraz daha zahmet gerektirecek olsa da, lezzetini öğrendikten sonra bir daha hep bu tarifi deneyeceksiniz. İşte tadı damağınızdan düşmeyecek ve bağışıklık sistemini zımba gibi yapan kelle paça çorbası tarifi...

Malzemeler:

- 1 adet kuzu kelle

- Yarım kilo işkembe

- 3 adet paça

- 2 çorba kaşığı un

- 2 diş sarımsak

- 2 çorba kaşığı sirke

- Pul biber, tuz

Kelle paça çorbası nasıl yapılır?

Kelle paça çorbası tarifini hazırlarken bir takım kilit noktalara dikkat ettiğiniz sürece çorbanız istediğiniz kıvamda ve lezzette olacaktır. Bunun için tek yapmanız gereken verilen talimatlara birebir uymak olacaktır.

Kelleyi pişirmek için:

1. adım:Kelleyi iyice temizlemek için 5 saat boyunca suda bekletmeniz gerekmektedir. Ancak 5 saat bıyunca suyu 3 defa da değiştirmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.

2. adım: Sonrasında kelleyi düdüklü tencerenin içerisine koyun. Üzerine bir litre su ilave edin. 25 dk pişirmeye bırakın. 25 dk nın sonunda kelleyi düdüklüden alın ve ditme işlemine başlayın. Suyunu da iyice süzdükten sonra ayrı bir kabın içerisinde bekletin.

İşkembeyi pişirmek için:

1. adım: İşkembeyi iyice yıkayıp temizledikten sonra paçaları da iyice tütsüleyip düdüklü tencerenin içerisine koyun. Üzerlerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra yarım saat boyunca düdüklüde pişirin.

2. adım: Yarım saatin sonunda işkemleri ve paçaları düdüklüden alıp suyunu süzün. Sonrasında işkembeleri küp küp doğrayın. Paçaları da iyice ditip bir kenarda bekletin.

Çorbayı hazırlamak için:

1. adım: İlk olarak derin bir tencerenin içerisine 2 çorba kaşığı un ilave edin ve kavurun. Daha sonra üzerine süzmüş olduğunuz işkembenin suyunu ve kellenin suyunu ekleyin. Unun topaklanmaması için suyu yavaş bir şekilde iyice karıştırarak ilave edin.

2. adım: Su kaynamaya başlamadan içerisine kelleleri, işkembeyi ve paçaları ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine vermiş olduğumuz ölçülerdeki sirkeyi, sarımsağı, pul biberi ve tuzu ilave edip bir taşım kaynatıp karıştırın.

Sonrasında sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Vitamin bombası olan kelle paça çorbası kışın tam bir sağlık deposudur. Beslenme uzmanlarına göre, kelle paça çorbasını haftada bir kere tüketmek kışın meydana gelebilecek enfeksiyonel hastalıkların oluşmasına engel oluyor.

Kelle paça çorbasının faydalarından kısaca bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Kanser hastalarının tedaviden olumlu sonuç almaları ve kanserli hücreleri yok etmeleri için kollajen adı verilen bir maddeden almaları zorunludur. Kelle paça çorbasının içerisinde kollajen maddesi bulunmaktadır.

2- Kilo almak isteyen kişilere tavsiye edilir. İçerisinde ki yüksek kalori ve besin değerleri sayesinde sağlıklı bir şekilde vücudun ihtiyacı olan besinleri de alarak kilo alımı gerçekleştirir.

3- Soğuk algınlığı ve kışın oluşacak çeşitli enfeksiyonel hastalıkların oluşmasına engel olmaktadır.

Afiyet olsun.