Kolay ekmek tarifi - Evde kolay ekmek nasıl yapılır?

Evde hem sağlıklı hem lezzetli hem de pratik ve kolay ekmek nasıl yapılır? Ekmek, neredeyse tüm dünyada en önemli yiyeceklerin başında geliyor. Hem sizi hem de bütçenizi yormayacak kolay ekmek tarifi için her zaman evinizde bulunan malzemelerden yararlanabileceksiniz. Üstelik bayatlamayan ve makinesiz yöntemle evinizin mis gibi ekmek kokmasını sağlayabilirsiniz. Mahallenin en güzel fırınından çıkan ekmeklerden bile daha lezzetli olacak kolay ekmek tarifi için haydi gelin malzemelere göz atalım. Peki, evde pratik, kolay ve sağlıklı ekmek nasıl yapılır? İşte kolay ekmek tarifi, kolay ekmek yapımı...

Kolay ekmek için malzemeler:

-2 su bardağı un

-1 su bardağı ılık su

-1 tatlı kaşığı kuru maya

-1 tatlı kaşığı şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

Evde kolay ekmek nasıl yapılır?- Ekmek hamuru yapımı

-Bir kabın içine unu koyuyoruz. Mayayı, şekeri ve ılık suyu ilave edip kaşıkla karıştırın.

-Üstünü kapatıp 10 dakika bekletin.

-Maya aktive olmuş durumda içine unu ve tuzu ilave edip spatula ile yoğurun ve el sürmeyin.

-Yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Üstünü kapatıp 20-30 dakika mayalanmasını bekleyin.

-Hamur iki katına çıktığında mayalama işlemi sorunsuz demektir.

-Kelepçeli bir kalıba hamuru kaşık yardımıyla koyun. Üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalama bırakın.

-Soğuk fırına yerleştirip, fırını 200 dereceye ayarlayın.

-Üstü pembeleşene kadar pişirin, fırından fırına pişme süresi değişebilir.

-Fırından çıktıktan sonra üstünü nemli bezle örtüp dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun.