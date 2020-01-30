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30.01.2020 - 11:16 |

Kolay kek tarifi-Kolay kek nasıl yapılır?

Hızlıca hazırlayabileceğiniz kolay kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Kek tarifleri arasında en çok aranan ve ilgi gören kolay kek tarifi için malzemeler oldukça basit. Kolay kek tarifimizi mutlaka deneyin. Peki, kolay kek nasıl yapılır? İşte evinizde pratik bir şekilde yapabileceğiniz kolay kek tarifi...

Kolay kek tarifi-Kolay kek nasıl yapılır?

Kolay kek, evdeki malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz kek tarifleri arasında en çok arananı. Hızlıca gelen misafirinize ya da çayın yanına yapabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Kolay kek yapımı için malzemeleri sizinle paylaştık. Peki kolay kek nasıl yapılır? İşte kolay kek tarifi... 

Kolay kek malzemeler:

-3 adet yumurta
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı süt
-Yarım su bardağı sıvı yağı
-2 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
-Yarım çay bardağı damla çikolata

Kolay kek yapılışı:

-Toz şekeri, yumurtayı bir kaba koyun ve çırpın.
-Üzerine sütü, sıvı yağı, vanilyayı, kabartma tozunu ilave edin ve çırpmaya devam edin.
-Unu azar azar ilave edin. Damla çikolatayı ilave edip, karıştırın.
-Kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra kek hamurunu içine döküp eşit şekilde kalıba yayın.
-Önceden ısıtılmış 170° fırında 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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