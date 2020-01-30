Kolay poğaça nasıl yapılır?-Sade poğaça tarifi

İçi yumuşacık ve bayatlamayan sade poğaça, beş çayının vazgeçilmezi olacak. Özellikle internette poğaça tarifleri arasında birçok kişi tarafından aranan sade poğaça tarifi çok tercih ediliyor. Eviniz mis gibi kokmasını sağlayacak sade ve kolay poğaça tarifinin hemen yapılışına geçelim. Peki, kolay poğaça nasıl yapılır? İşte sade ve kolay poğaça tarifi...

Kolay ve sade poğaça malzemeler:

-1/2 su bardağı ılık su

-1/2 su bardağı ılık süt

-1/4 su bardağı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı kuru maya

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1 adet yumurta beyazı

-1 çay kaşığı tuz

-3,5 su bardağı un

Üzeri için:

-1 adet yumurta sarısı

-2 yemek kaşığı

Kolay ve sade poğaça yapımı...

-Bir kaba; ılık su, ılık süt, toz şeker ve mayayı koyup, parmağınızla karıştırarak mayayı eritin.

-Üstüne, yumurta beyazını, tuzunu, ve yağı ilave edip güzelce karıştırın.

-Unu azar azar ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde edin.

-Hazırladığınız hamurun üstünü streç filmle kapatın ve 40 dakika kadar mayalanması için ılık bir yerde bekletin.

-Hamur mayalandıktan sonra, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Bu şekilde tepside 15 dakika kadar daha bekletin.

-Ardından bir fırça yardımıyla üstlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpiştirin.-

-Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, üstleri kızarana dek, yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Ilık ya da soğumuş olarak servis edin.