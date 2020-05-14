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14.05.2020 - 14:05 |

Kremalı Patatesli Köfte tarifi ve malzemeleri & Kremalı Patatesli Köfte yapılışı

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Kremalı Patatesli Köfte konusunda hünerlerini sergileyecek. Kayınvalideler, gelinler tarafından yapılan Kremalı Patatesli Köfte yemeklerini gün sonunda tadacak ve en yüksek puanları kendi gelinlerine verebilmek için tadım yapacak. Peki Kremalı Patatesli Köfte nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kremalı Patatesli Köfte tarifi ve malzemeleri & Kremalı Patatesli Köfte yapılışı
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Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Kremalı Patatesli Köfte konusunda hünerlerini sergileyecek. Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında en güzel Kremalı Patatesli Köfte'yi yapacak olan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Yapılan Kremalı Patatesli Köfte yemekleri gün sonunda kayınvalideler tarafından tadım yapılacak ve en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. İşte Kremalı Patatesli Köfte tarifi ve malzemeleri...

KREMALI PATATESLİ KÖFTE MALZEMELERİ / 50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

Köfte için Malzemeler

250 gr. kıyma

çeyrek su bardağı ekmek kırıntısı – panko

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Kuru kekik

Harcı için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan – piyazlık doğranmış

2 diş sarımsak

10 adet mantar – ince dilimlenmiş

1 adet patates

1,5 su bardağı krema(300 ml)

Üzeri için Malzemeler

Kaşar peyniri – rende

KREMALI PATATESLİ KÖFTE YAPILIŞI

Köfte için;

Bir karıştırma kabında kıyma, ekmek kırıntısı, tuz, karabiber ve kuru kekiği yoğurun.

Yoğurduğunuz köfte harcını iki yağlı kağıt arasında ince olacak şekilde açın.

Hazırladığınız köfte harcını önce boyuna doğru şeritler sonra enine doğru dikdörtgen şeritler olacak şekilde kesin.

Tavanızı ocakta ısıtın ve köftelerinizi arkalı önlü pişirin.

Harcı için;

Patatesleri yuvarlak olacak şekilde isterseniz mandolin yardımıyla ince ince dilimleyin.

Tavanızı ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip ısıtın.

Jülyen doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif kavurun.

Ardından ince doğradığınız sarımsakları ve ince doğradığınız mantarları ekleyip pişirin.

Mantarlar sularını çekince bir tabağa alın ve bekletin.

Birleştirmek için;

Yuvarlak cam fırın kabınızın taban kısmına hafif krema gezdirin.

Ardından patates, mantarlı harç ve köftelerinizi yerleştirin.

Bu şekilde bütün malzemeyi hazırlayın, en üste patatesin gelmesine dikkat edin.

En üstüne kremayı gezdirin.

Fırın kabınızın üzerini yemeğe değmeyecek şekilde alüminyum folyoyla kapatın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Pişme süreniz dolunca folyoyu kaldırın ve kaşar peyniri serpiştirip peynirler eriyene kadar 15 dakika daha pişirin.

Kaşar peynirleriniz eriyince fırından çıkarın ve sıcak servis edin.

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