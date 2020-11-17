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17.11.2020 - 16:18 |

Margherita pizza (Margarita pizza) nasıl yapılır? - Margarita pizza tarifi

Evinizde kolayca margherita pizza (margarita pizza) hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu eşsiz İtalyan pizzasını kolay malzemelerle, hızlıca yapabilirsiniz. Sevdiklerinize İtalyan sofrası sunmak için margherita pizza (margarita pizza) harika bir seçenek olacaktır. Peki, margherita pizza (margarita pizza) nasıl yapılır? İşte margarita pizza tarifi...

Margherita pizza (Margarita pizza) nasıl yapılır? - Margarita pizza tarifi
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Pizza Margherita (Margarita pizza), San Marzano domatesleri, mozzarella peyniri, taze fesleğen, tuz ve sızma zeytinyağı ile yapılan Napoli tarzı pizza olarak bilinir. Evde margarita pizza yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu meşhur margherite pizza (margarita pizza) tarifini hazırlayarak, sevdiklerinize İtalyan havası yaratabilirsiniz. Üzerinde erimiş mozzarella peyniri ve domates ile margherita pizzaya hayır diyemeyeceksiniz. Peki, margherita pizza (margarita pizza) nasıl yapılır? İşte margarita pizza tarifi...

Malzemeler:

Hamuru için:

-1 paket kurumaya
-1 tatlı kaşığı şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
-1,5 su bardağı ılık su
-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-4,5 su bardağı un

Pizza sosu için;

-1 adet büyük boy domates
-1 tepeleme yemek kaşığı salça
-1 çay bardağı sıcak su
-3 diş sarımsak
-3 yemek kaşığı zeytin yağı
-1 çay kaşığı kuru fesleğen
-Çay kaşığı ucuyla nane
-1 çay kaşığı şeker
-Tuz

Üzeri için;

-Mozzarella peyniri
-Çeri domatesi

Margherita pizza (Margarita pizza) nasıl yapılır?

1. adım: Hamuru güzelce 15-20 dakika boyunca yoğurun. Sakız kıvamında bir hamur elde edin.

2. adım: Hamur oluşum sürecinde 3/4 yemek kaşığı zeytinyağı, yoğurma işleminde de 3/4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanarak yumuşacık bir hamur el edin ve sıcak bir ortamda iki katına çıkana kadar bekletin.

3. adım: Bu ölçülerle 2 adet orta boy pizza elde edebilirsiniz.

4. adım: Mayalanan hamurumuzu elimizle güzelce açın. Daha sonra pizza sosu için tüm malzemeleri karıştırın ve elde ettiğiniz sosu pizzanın üzerine yayın.

5. adım: Sırasıyla mozzarella peynir, ince dilimlenmiş çeri domatesleri dizip, önceden ısıtılmış 200 derece fırına atın.

6. adım: Kontrollü bir pişirme sürecinin son 2 veya 3. dakikasında pizzamıza şerit doğradığınız fesleğenleride serpip, süreyi tamamlayın.

Son adım: Sıcakken dilimleyip servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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