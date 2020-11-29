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29.11.2020 - 15:51 |

Muradiye çorbası tarifi - Muradiye çorbası nasıl yapılır?

İnternette birçok kişi tarafından aranan muradiye çorbası Bursa ilimizin lezzeti olarak biliniyor. Yaz - kış yapılan muradiye çorbası tavuk eti, arpa şehriyesi ve bol vitaminli sebzelerle birleşiyor. Özellikle kışın içinizi ısıtacak ve şifa verecek muradiye çorbası tarifi için malzemeleri şimdiden hazırlayın. Peki, muradiye çorbası nasıl yapılır? Muradiye çorbası hikayesi nedir? İşte muradiye çorbası tarifi ve muradiye çorbası yapımı...

Muradiye çorbası tarifi - Muradiye çorbası nasıl yapılır?
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İsmini Osmanlı sultanı İkinci Murad'dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba olan muradiye çorbası
tarifini sizinle paylaşıyoruz. Muradiye çorbası internette en çok aranan çorbalar arasında yerini alıyor. Kışın içinizi ısıtacak, hastalıklardan koruyacak ve gün boyu sizi tok tutacak muradiye çorbası Bursa ilimizin en sevilen lezzetlerinden biri. Peki, muradiye çorbası nasıl yapılır? İşte muradiye çorbası tarifi ve muradiye çorbası yapımı... 

Muradiye çorbası malzemeler:

-Yarım kemikli tavuk göğsü
-1 tane kuru soğan
-Yarım limon
-1 tane havuç
-1 tane kabak
-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Muradiye çorbası sosu için:

-1 su bardağı yoğurt
-2 yemek kaşığı un
-1 tane yumurta sarısı
-Yarım limon suyu
-1 çay kaşığı karabiber
-1 tatlı kaşığı nane
-Yarım limon suyu

Muradiye çorbası üzeri için:

-1 yemek kaşığı nane
-Yarım çay kaşığı zerdeçal
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Muradiye çorbası nasıl yapılır?

1. adım: Tencereye tavuk eti, kuru soğan ve yarım limonu alın. Üzerine su eklenip tavuk eti yumuşayıncaya kadar pişirin.

2. adım: Başka bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve içerisine küçük küp şeklinde doğranmış olan havuç eklenip kavurun.

3. adım: Daha sonra içine küp şeklinde doğradığınız kabakları ekleyin ve kavurmaya devam edin.

4. adım: Pişen tavuğun suyu çorbaya ekleyin.

5. adım: Tavuk eti ve tavuğun piştiği suya eklenen soğanı da doğrayıp çorbaya ekleyin.

6. adım: Tuz ilave edin ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

7. adım: Ayrı bir kâsede yoğurt, yumurta ve unu pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın.

8. adım: İçerisine karabiber ve nane ekleyin. Kaynamakta olan çorbanın suyundan yoğurtlu karışıma azar azar ekleyip karıştırın ve çorbaya karıştırarak ekleyin.

9. adım: Suyu az ise su ilave edin, bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın.

10. adım: Bir cezve içerisine tereyağı koyun ve eritin. İçerisine zerdeçal, karabiber, toz kırmızıbiber ve nane ekleyip karışımı kızdırın.

Son adım: Hazırladığınız muradiye çorbasını servis kâsesine alın ve üzerine tereyağlı karışımdan gezdirip servis yapın.

Afiyet olsun.

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