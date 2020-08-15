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15.08.2020 - 18:00 |

Mutancana nasıl yapılır? MasterChef Mutancana tarifi ve malzemeleri...

Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında sıon 16'ya kalan üç isim için final turu elemeleri devam ediyor. Bu akşam MasterChef'te yarışmacılar Osmanlı Saray Mutfağı lezzetlerinden olan Mutancana yapacak. Yarışmayı takip edecek olan izleyiciler Mutancana tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Mutancana tarifi ve malzemeleri...

Mutancana nasıl yapılır? MasterChef Mutancana tarifi ve malzemeleri...
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Mutancana tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasını takip edecek olan izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Osmanlı Saray Mutfağı lezzetlerinden biri olan Mutancana yemeğini en güzel yapan yarışmacılar arasından bir isim daha adını bu akşam MasterChef son 16'ya yazdıracak. Peki Mutancana nasıl yapılıri, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

MUTANCANA MALZEMELERİ

500 gram kuzu kol kuşbaşı

12 adet arpacık soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

3 su bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı kuru üzüm

5 adet kuru incir

5 adet kuru erik

1/2 çay bardağı çiğ badem

1 yemek kaşığı sumak

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Kuzunun kaval kemiğinden et suyu alınır.

1 adet kuzu kaval kemiği, 2 litre su, bir baş soğan, 1 adet havuç, 2 adet defne yaprağı, 1 tutam tane kara biber yaklaşık 2 saat kaynatılır.

Hazırlanan et suyu süzülür ve kenara ayrılır.

Kuşbaşı doğranan kuzu budu derin bir tencereye alınır.

Orta ateşe suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirilir.

Tereyağı, arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edilir.

2 dakika sonra hazırlanıp süzülen et suyu ilave edilir.

Un hariç sırası ile badem, incir, kayısı, kırmızı üzüm, kırmızı erik ve balı ilave edin.

Son olarak unu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Yemek ateşten alınıp 10 dakika kadar demlenmeye bıraktıkıldıktan sonra servis yapılır.

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