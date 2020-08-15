Mutancana nasıl yapılır? MasterChef Mutancana tarifi ve malzemeleri...

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Bugün Bugün eve, ailenize yönelik konularda daha girişken davranabilirsiniz. Ancak evde öfke yaratabilecek konulara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Yakın çevrenizdekiler, kardeşlerle ilgili konularda bitişler ve yenilikler gündeme gelebilir. Sözlerinizde daha sakin olmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni kazançlar yolları yaratmak ve destek bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Alışveriş yapacaksınız daha akılcı hareket etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi duygusal açıdan harekete geçiren konular olabilir. Kişisel konularda başlangıçlar yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün beklenmedik durumlar ve dikkatsizlik yüzünden bazı huzursuzluklar yaşanabilir. Duygusal alanda daha sabırlı olmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Hafta sonunda arkadaşlar ve gelecekle ilgili planlar hareketlilik getirmekte. Beklenmedik durumlar da ortaya çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailevi işlerde daha girişken ve cesur olabileceğiniz bir gündesiniz. Önceliklerinizi iyi belirlerseniz daha çok şey yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi yeni insanlar ve çevreler içinde bulabilirsiniz. Uzaklar, yabancılarla ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Duygusal alanda biraz daha dengeli ve sabırlı olmaya bakmalısınız. Gereksiz korku ve endişelere kapılmamak gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evlilik ve beraberliklerde daha hassas bir gün olabilir. Daha fazla cesarete ihtiyacınız var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün zaman alan işlere özen göstermek ve daha düzgün plan yapmak gerek. Konsantrasyonunuzu bozan durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku